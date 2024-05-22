22.05.2024, 11:20
Входим в лето модными! Самая актуальная обувь этого сезона(1)
ФОТО: | Shutterstock
Изысканные шлепанцы и роскошные ботильоны — вот в какой обуви стоит встречать весну и лето. Все, что вам нужно знать о самых горячих обувных трендах сезона, рассказывает Delfi Life.
Безопасная, стабильная и уверенная походка требует хорошего фундамента: отличной обуви. Этой весной и летом список самых модных моделей настолько широк и универсален, что подойдет любому, в том числе и для непредсказуемых погодных условий.
Уже заказано?