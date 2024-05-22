Мода и стиль
22.05.2024, 11:20

Входим в лето модными! Самая актуальная обувь этого сезона

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ФОТО: photo-lime | Shutterstock

Изысканные шлепанцы и роскошные ботильоны — вот в какой обуви стоит встречать весну и лето. Все, что вам нужно знать о самых горячих обувных трендах сезона, рассказывает Delfi Life.

Безопасная, стабильная и уверенная походка требует хорошего фундамента: отличной обуви. Этой весной и летом список самых модных моделей настолько широк и универсален, что подойдет любому, в том числе и для непредсказуемых погодных условий.

Прозрачность

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