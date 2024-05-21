Александр Рогов назвал 10 вещей, которые нужно купить до наступления лета

А если есть вопросы из серии, что лучше купить, то тут не обойтись без советов признанного эксперта в модной области — Александра Рогова. Стилист назвал 10 вещей, которые нужно купить уже сейчас.

Топсайдеры. Удобную обувь можно носить в сочетании с белыми штанами, объемными толстовками. „Думаю, что в фишках сезона задержатся ненадолго. Но это очень удобная обувь“, — говорит стилист в рамках своего проекта „Rogov Life“.

Биркенштоки. Несмотря на то, что стилист называет эту обувь уродской, он сам имеет подобную пару в своем гардеробе. В этом сезоне они звучат максимально громко. Носить их можно на босу ногу, с носками и колготками.

Поло. Покупать эту вещь нужно только брендовой и только от Lacoste, уверен стилист. Потому что именно этот бренд является „родителем“ данной вещицы. „Замиксовать можно с биркенштоками“, — советует Рогов.

Кстати, во всех модных коллекциях сезона тоже есть поло. А вот стилисты Виктории Бекхэм рекомендуют носить эту одежду так, чтобы „трещало по швам“.

Куртка рабочего. Такая куртка появилась впервые у „Barbour“, ближе к нулевым бренд получил самое настоящее королевское признание. В свое время Елизавета II обожала эти куртки и часто появлялась в них на публике.

„Королева расхаживала в этих куртках. Присмотритесь к образам, которые она составляла, можно одеться также. Мне нравится и косынка, и плотные колготки чудаковатых оттенков. Просто королева такое вытворяла! Супермодные луки!“, — заключил он.

Сумка с обвесом. Подойдут модели любого размера, дополненные многочисленными деталями. „Это главная сумка сезона. Скоро появится огромное количество копий таких сумок, их можно купить не за 5 тысяч евро, а за 35 тысяч рублей. Но вы знаете, что я к подделкам отношусь отрицательно, их не рекомендую. Борюсь за чистоту фэшн-бизнеса“, — говорит Рогов.

Ковбойская шляпа. Шляпы из синего денима станут самой заметной фишкой сезона. Но не стоит обыгрывать с ковбойской эстетикой, максимум — казаки и платье. Носить ее также можно даже со спортивным костюмом.