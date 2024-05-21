Александр Рогов назвал 10 вещей, которые нужно купить до наступления лета(1)
До прихода лета остается чуть меньше двух недель и многие уже успели обновить гардероб, прикупить парочку модных легких новинок, соответствующих сезону. Если вы еще не сделали этого, то самое время планировать поход по торговым центрам и устраивать онлайн-шоппинг, пишет Woman.
А если есть вопросы из серии, что лучше купить, то тут не обойтись без советов признанного эксперта в модной области — Александра Рогова. Стилист назвал 10 вещей, которые нужно купить уже сейчас.
Топсайдеры. Удобную обувь можно носить в сочетании с белыми штанами, объемными толстовками. „Думаю, что в фишках сезона задержатся ненадолго. Но это очень удобная обувь“, — говорит стилист в рамках своего проекта „Rogov Life“.
Биркенштоки. Несмотря на то, что стилист называет эту обувь уродской, он сам имеет подобную пару в своем гардеробе. В этом сезоне они звучат максимально громко. Носить их можно на босу ногу, с носками и колготками.
Поло. Покупать эту вещь нужно только брендовой и только от Lacoste, уверен стилист. Потому что именно этот бренд является „родителем“ данной вещицы. „Замиксовать можно с биркенштоками“, — советует Рогов.
Кстати, во всех модных коллекциях сезона тоже есть поло. А вот стилисты Виктории Бекхэм рекомендуют носить эту одежду так, чтобы „трещало по швам“.
Куртка рабочего. Такая куртка появилась впервые у „Barbour“, ближе к нулевым бренд получил самое настоящее королевское признание. В свое время Елизавета II обожала эти куртки и часто появлялась в них на публике.
„Королева расхаживала в этих куртках. Присмотритесь к образам, которые она составляла, можно одеться также. Мне нравится и косынка, и плотные колготки чудаковатых оттенков. Просто королева такое вытворяла! Супермодные луки!“, — заключил он.
Сумка с обвесом. Подойдут модели любого размера, дополненные многочисленными деталями. „Это главная сумка сезона. Скоро появится огромное количество копий таких сумок, их можно купить не за 5 тысяч евро, а за 35 тысяч рублей. Но вы знаете, что я к подделкам отношусь отрицательно, их не рекомендую. Борюсь за чистоту фэшн-бизнеса“, — говорит Рогов.
Ковбойская шляпа. Шляпы из синего денима станут самой заметной фишкой сезона. Но не стоит обыгрывать с ковбойской эстетикой, максимум — казаки и платье. Носить ее также можно даже со спортивным костюмом.
„Она должна быть не скромной, не с микрополями. Это должна быть объемная шляпа с широченными полями“, — советует стилист.
Блуза в стиле бохо. Кстати, по совету стилиста, под такой стиль подойдут слегка уставшие „вчерашние“ волосы.
„Покупать стоит на 1-2 размера побольше. отличное приобретение на лето. Подойдет не только под бохо-образы. Отличное приобретение на лето. Представьте такую блузу в заправленном виде, с черными классическими зауженными брючками, черным лаковым ремешком, с красными туфлями с высоким мысом. Так вы сможете отправиться даже в театр. А если вы крейзи, то добавьте к блузке серые треники и яркие туфли, тоже будет хорошо“, — говорит Александр Рогов.
Меховые туфли. Это может быть не только удобная обувь, но и туфли на каблуке, меховые снаружи. Но помните — они увеличивают стопу.
Кружевные колготки. Это самая бюджетная покупка и масштабнейший тренд сезона — задает его Бьянка Цензори. Да-да, есть шанс, что скоро „голые“ наряды жены Канье Уэста окажутся привычным образом стритстайла.
„Сейчас активно пропагандируется тренд на имитацию обнаженного тела. И колготки — самый доступный способ, как свой базовый привычный гардероб украсить и сделать не как у всех“, — советует стилист.
Макинтош. Сейчас эта вещь может преображаться и усложняться, но никакой приталенности и пояса. Ткань должна быть исключительно из габардина или плотного хлопка.