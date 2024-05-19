Титула „Большая семья года 2024“ и 10 000 евро удостоилась семья из 7 человек из Тартумаа(2)
В нынешнем году титула „Большая семья года“ и предоставленной Bigbank стипендии в 10 000 евро удостоилась семья Савийр из посёлка Ныо (Тартумаа), в которой растут пятеро детей. Объявление победителей и вручение приза состоялись в воскресенье на проводившемся в Таллиннском зоопарке Дне большой семьи, в котором приняли участие более 1400 человек из разных уголков Эстонии.
Конкурс „Большая семья года“, организованный Союзом многодетных семей Эстонии, в этом году проводился уже в пятнадцатый раз. В нём приняли участие 68 семей с четырьмя и более детьми со всей Эстонии. По словам Ааге Ыунап, президента Союза, представлять обществу большие семьи и чествовать их – это важно, и сложившаяся традиция стоит того, чтобы её беречь.
„Охарактеризовать „Большую семью года“, удостоившуюся этого титула в этом году, можно как семью с верой в сообщество. Помимо повседневных дел и реализации мечтаний каждого члена семьи, им удаётся вместе уделять время благополучию своего края. Их единство, трудолюбие, любовь и предприимчивость укрепляют чувство общности и являются источником вдохновения и примером для других семей. Цель семьи Савийр — воспитать умных, придерживающихся здорового образа жизни людей, имеющих широкий кругозор и любящих природу“, – сказала Ыунап, представляя семью, победившую в конкурсе.
По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, банк, считая многодетные семьи одним из краеугольных камней жизни Эстонии, поддерживает Союз и проводимый им конкурс „Большая семья года“. „Нынешняя „Большая семья года“ – экономная и активная, её энергии хватает ещё и на то, чтобы поддерживать интересы родного края. Отец семейства хочет, чтобы Ныо стал лучшим районом для молодых семей. Если бы в каждой общине был кто-то, кто живёт с таким девизом, Эстония стала бы местом, где всем семьям жилось бы по-настоящему хорошо и приятно“, — сказала Пехтер. Как член жюри, она уверена, что победившая в конкурсе семья захочет и сумеет с умом использовать стипендию, прилагающуюся к этому почётному званию, направив её на совместную семейную деятельность, а также на поддержку увлечений и образования детей и развитие у них различных полезных навыков
„Большая семья года 2023“, семья Савийр, живёт в Тартумаа в посёлке Ныо. Марит и Янар воспитывают пятерых детей: Сандера (12), Йозепа (9), Каарела (7), Михкеля (4) и Самуэля (2). И мать, и отец имеют реальное образование, они занимаются предпринимательством, являются лидерами и активными участниками всех мероприятий местного сообщества, будь то лепка самого большого снеговика в Эстонии или организация соревнований по триатлону в Ныо Вескиярве. Главная их цель – объединить людей сообщества, делая что-то большое и хорошее.
Вся семья очень спортивная, все школьники каждый день посещают несколько тренировок, а это означает необходимость сложной ежедневной логистики, чтобы дети могли добраться до Тарту на тренировки по плаванию или до Эльва на футбольные тренировки, или соревнования по шахматам и т. п. Поскольку старший сын Сандер родился глухим, эта семья двуязычная, они владеют эстонским языком жестов и разговорным эстонским.
По словам Ааге Ыунап, титул „Большая семья года“ – это почётное звание, которое присваивается семьям, имеющим не менее четырёх детей, за сплочённость, а также за понимание, что быть многодетными – это честь. Цель присвоения титула – выразить уважение и признание многодетным семьям Эстонии и привести их в пример нашему обществу. Нынешний год – юбилейный для выбора „Большой семьи года“ – уже 20 лет в мае многодетные семьи со всей Эстонии приезжают на День семьи, и уже в 15 раз проводится конкурс на звание „Большой семьи года“. В этом году к числу спонсоров Дня семьи присоединилась компания Lidl Estonia, которая помогла с организацией питания и призами для участников.
Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для многодетных семей. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 уездных организаций, которые объединяют более 4000 многодетных семей, в которых в общей сложности растёт более 14 000 детей.