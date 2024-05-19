Титула „Большая семья года 2024“ и 10 000 евро удостоилась семья из 7 человек из Тартумаа

Конкурс „Большая семья года“, организованный Союзом многодетных семей Эстонии, в этом году проводился уже в пятнадцатый раз. В нём приняли участие 68 семей с четырьмя и более детьми со всей Эстонии. По словам Ааге Ыунап, президента Союза, представлять обществу большие семьи и чествовать их – это важно, и сложившаяся традиция стоит того, чтобы её беречь.

„Охарактеризовать „Большую семью года“, удостоившуюся этого титула в этом году, можно как семью с верой в сообщество. Помимо повседневных дел и реализации мечтаний каждого члена семьи, им удаётся вместе уделять время благополучию своего края. Их единство, трудолюбие, любовь и предприимчивость укрепляют чувство общности и являются источником вдохновения и примером для других семей. Цель семьи Савийр — воспитать умных, придерживающихся здорового образа жизни людей, имеющих широкий кругозор и любящих природу“, – сказала Ыунап, представляя семью, победившую в конкурсе.

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, банк, считая многодетные семьи одним из краеугольных камней жизни Эстонии, поддерживает Союз и проводимый им конкурс „Большая семья года“. „Нынешняя „Большая семья года“ – экономная и активная, её энергии хватает ещё и на то, чтобы поддерживать интересы родного края. Отец семейства хочет, чтобы Ныо стал лучшим районом для молодых семей. Если бы в каждой общине был кто-то, кто живёт с таким девизом, Эстония стала бы местом, где всем семьям жилось бы по-настоящему хорошо и приятно“, — сказала Пехтер. Как член жюри, она уверена, что победившая в конкурсе семья захочет и сумеет с умом использовать стипендию, прилагающуюся к этому почётному званию, направив её на совместную семейную деятельность, а также на поддержку увлечений и образования детей и развитие у них различных полезных навыков