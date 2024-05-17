Музыка и любовь Светланы Лободы, дом-цветок Татьяны Тридворновой, игристое, которое любят ненавидеть, гламурный поход – скоро выходит летний номер журнала Jana Luxury!

Светлана Лобода: „Для меня музыка и любовь – превыше всего. И это всегда одно и то же“. Звездная украинская певица о своем грандиозным туре, в рамках которого выступит на Таллиннском певческом поле. И о том, по кирпичику снова выстраивает жизнь с нуля, как с европейскими саунд-продюсерами ищет новый звук, чтобы покорить и европейских слушателей, а также о том, как переключается дома с суперзвезды на маму.

Дом как цветок. Заглянем в гости к известному флористу, Татьяне Тридворновой, которая организует знаменитый Бал цветов в Эстонии, во Франции и в Италии и живет в доме, полном цветов!

Чем заняться этим летом? Планами делятся терапевт по питанию Александра Гаген, певица София Рубина-Хантер и фотограф Александр Гужов.

Сам себе фотохудожник: о том, как сделать хорошее селфи, рассказывает известный фотограф Ольга Макина.

Стоп-кадр: как включить режим шедевра? Накануне сезона отпусков, когда мы много путешествуем и чаще встречаемся с близкими людьми, своими лайфхаками делятся отечественные суперфотографы.

Игристое вино, которое любят ненавидеть. Почему сладкое шампанское заставляет сомелье морщиться? Интервью с Мари-Кристин Осселин, менеджером по коммуникациям и качеству вин легендарного шампанского дома Möet & Chandon – прочитав его, вы точно станете поклонником „не сухих“ игристых!

Красота налегке. В путешествии непременно стоит соблюдать привычные бьюти-ритуалы. Как организовать их так, чтобы при этом не пришлось переживать за перевес багажа?

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Гламурный поход. Лето – идеальное время, чтобы с удовольствием расположиться в глэмпинге или в приватной комфортной хижине посреди природы. Сдаем все явки-пароли по Эстонии!