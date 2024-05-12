„Сидишь дома и ничего не делаешь“? Читайте, сколько на самом деле стоит труд мамы, если взять рыночные цены!(12)
Рождение ребенка в нашей стране зачастую означает паузу в карьере матери. Так у нас принято - как правило, дома с ребенком остается мама, и наша довольно щедрая система родительских пособий благоприятствует тому, что мать остается дома на полтора года. Однако речь пойдет не о необходимости изменения системы родительских пособий (хотя это тоже нужно) для того, чтобы повысить мотивацию отцов оставаться на некоторое время дома с ребенком.
Сегодня хотелось бы поговорить о другой стороне жизни матери, остающейся дома с ребенком, которой зачастую не уделяется внимания - а именно о том, что на деле родитель, который сидит с одним или двумя детьми, день за днем выполняет тяжелую работу, и если бы в том же объеме ее делали люди, предлагающие услуги помощи по дому, то это было бы весьма дорого. Однако зачастую матерям-домохозяйкам приходится иметь дело с отношением, как будто бы дома они просто приятно проводят время и не делают ничего важного.
Девять профессий матери
Так с какими работами приходится иметь дело матери-домохозяйке? Родитель, остающийся дома с детьми, как правило ежедневно выполняет несколько задач - готовит еду, убирает дом, заботится о детях, совершает поездки, занимается „семейной логистикой“ - кого откуда и когда забрать и куда доставить, а также планирует мероприятия в семейном календаре. Сколько бы стоили подобные услуги, если взять за основу результаты исследования зарплат, проведенного Figure Baltic Advisory?
Круглосуточная работа
Конечно, не все мамы выполняют все эти работы, и их объем зависит от размера семьи, возраста и количества детей, площади дома и наличия домашних животных или сада. Однако попробуем все же предложить примерное распределение рабочего времени. Нужно иметь в виду, что мама-домохозяйка зачастую параллельно совмещает работу сразу нескольких специалистов, в противном случае для выполнения всех задач им просто не хватило бы часов в сутках на сон. В принципе, родители, сидящие дома с детьми, ежедневно основательно перерабатывают.
В среднем, распределение домашних обязанностей в будние дни выглядит примерно так:
Повар: примерно 2 часа в день
Помощник повара: примерно 1 час в день
Домработница: примерно 4 часа в день
Няня: примерно 10 часов в день
Домашний воспитатель: примерно 2 часа в день
Домоправитель: примерно 1 час в день
Водитель: примерно 1,5 часа в день
Садовник: примерно 0,5 часа в день
Специалист по гардеробу: примерно 1 час в день
Таким образом, рабочий день матери составляет 23 часа. В принципе, оставаясь с ребенком, родитель трудится нон-стоп, и ночью и днем. Каковы были бы примерные расходы, если бы для выполнения всей это работы были наняты профессионалы? Если бы весь этот труд оплачивался в виде зарплаты, ежедневные расходы составили бы примерно 215 евро в день. При пятидневной рабочей неделе (хотя матери вообще-то работают семь дней в неделю!) расходы составили бы более 4300 евро! Принимая во внимание, что средняя зарплата у нас на данный момент составляет чуть больше 2000 евро, за ежедневный мамин труд пришлось бы выложить больше двух средних зарплат.
Хотя в Эстонии все меньше людей склонны считать работу по дому скорее женским делом (17% по данным исследования 2021 года), домашний труд между мужчинами и женщинами по-прежнему распределяется неравномерно - согласно данным исследования распределения времени, проведенного Департаментом статистики, женщины в Эстонии в дополнение к оплачиваемой работе ежедневно выполняют работу по дому в течение в среднем 3 часов и 20 минут в день, тогда как мужчины - почти на час меньше.
12 мая отмечается День матери. Мамы, берегите себя, и в следующий раз, когда почувствуете сильную усталость, напомните себе, что вы выполняете работу как минимум двоих людей и в две смены. Даже если труд мамы — это, вероятно, эмоционально самый благодарный труд, это тем не менее труд, и от него устают. Прочие члены семьи, давайте ценить мам и их долгие, утомительные рабочие дни, давайте замечать, как много сил отдают и мамы-домохозяйки, и работающие мамы, которые справляются со многими из вышеназванных задач в дополнение к постоянной работе.
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