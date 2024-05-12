„Сидишь дома и ничего не делаешь“? Читайте, сколько на самом деле стоит труд мамы, если взять рыночные цены!

Сегодня хотелось бы поговорить о другой стороне жизни матери, остающейся дома с ребенком, которой зачастую не уделяется внимания - а именно о том, что на деле родитель, который сидит с одним или двумя детьми, день за днем выполняет тяжелую работу, и если бы в том же объеме ее делали люди, предлагающие услуги помощи по дому, то это было бы весьма дорого. Однако зачастую матерям-домохозяйкам приходится иметь дело с отношением, как будто бы дома они просто приятно проводят время и не делают ничего важного.

Девять профессий матери

Так с какими работами приходится иметь дело матери-домохозяйке? Родитель, остающийся дома с детьми, как правило ежедневно выполняет несколько задач - готовит еду, убирает дом, заботится о детях, совершает поездки, занимается „семейной логистикой“ - кого откуда и когда забрать и куда доставить, а также планирует мероприятия в семейном календаре. Сколько бы стоили подобные услуги, если взять за основу результаты исследования зарплат, проведенного Figure Baltic Advisory?

Мы произвели некоторые расчеты, которые и приводим ниже вместе с общим описанием должности и средней брутто-зарплатой по профессиям. Повар: 7,32 евро в час Планирование приемов пищи, закупка продовольственных товаров и приготовление еды (3-4 приема пищи в день и несколько перекусов). Помощник повара: 5,74 евро в час Мытье посуды, подготовка ингредиентов и приготовление простых блюд. Домработница: 5,5 евро в час Уборка комнат, застилание кроватей и смена постельного белья, стирка. Няня: 9,9 евро в час Присмотр за детьми, организация питания и развлечений, транспорт. Домашний воспитатель: 15,48 евро в час Воспитание дошкольников, планирование их учебы и другой деятельности с учетом часов работы учебного заведения. Водитель: 8,33 евро в час Транспорт и поддержание транспортного средства в порядке, в том числе сезонная замена шин, техосмотр и заправка топливом. Специалист по гардеробу: 9 евро в час Отвечает за гардероб - планирование и покупка одежды и ее использования, в том числе стирка, глажка и починка. Домоправитель: 18,45 евро в час Планирование бюджета, организация покупок, логистика, планирование и руководство ремонтными работами в доме. Садовник: 8,22 евро в час Уход за садовыми и домашними растениями.

Круглосуточная работа

Конечно, не все мамы выполняют все эти работы, и их объем зависит от размера семьи, возраста и количества детей, площади дома и наличия домашних животных или сада. Однако попробуем все же предложить примерное распределение рабочего времени. Нужно иметь в виду, что мама-домохозяйка зачастую параллельно совмещает работу сразу нескольких специалистов, в противном случае для выполнения всех задач им просто не хватило бы часов в сутках на сон. В принципе, родители, сидящие дома с детьми, ежедневно основательно перерабатывают.

В среднем, распределение домашних обязанностей в будние дни выглядит примерно так:

Повар: примерно 2 часа в день

Помощник повара: примерно 1 час в день

Домработница: примерно 4 часа в день

Няня: примерно 10 часов в день

Домашний воспитатель: примерно 2 часа в день

Домоправитель: примерно 1 час в день

Водитель: примерно 1,5 часа в день

Садовник: примерно 0,5 часа в день

Специалист по гардеробу: примерно 1 час в день