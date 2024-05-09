Главный цвет 2024 года: как создать стильный образ и быть в тренде

Институт цвета Pantone определил главным тоном наступившего года бархатистый нежный персиковый оттенок. В модной палитре он носит название Peach Fuzz. Задающие тренды бренды уже вовсю используют этот нежный цвет при создании модных образов.

Также эксперты профильного института назвали и другие оттенки, которые рекомендовано использовать модницам при обновлении гардероба. В фаворе глубокий синий и морской синий (Strong Blue и Horizon Blue); цвет горчицы с пряностями (Spicy Mustard); яркий алый оттенок (Fiesta); насыщенный темно-зеленый цвет (Bistro Green); оранжевый яркий, а также солнечный (Orangeade и Sun Orange); нежно-розоватый (Desert Flower); призрачно-серый оттенок (Quiet Shade) и другие.

НАРЯДАМИ КАКОГО ЦВЕТА ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ

Для того чтобы быть в тренде в 2024 году, следует отдавать предпочтение новым, стильным оттенкам. Популярный журнал L’Officiel обращает внимание на модные цвета одежды.

Главный цвет года

Нежный персиковый оттенок можно комбинировать с белой или черной классикой – такой вариант всегда будет выигрышным. В моде пушистые свитера оверсайз бархатистого персикового цвета. Стильные костюмы и женственные платья в этом цвете придадут образу свежесть и актуальность.

Драгоценный металлик

Если в вашем гардеробе появится платье или юбка серебристого оттенка металлик, вы точно будете в центре внимания. Пиджачки и брючки цвета жидкого золота тоже сделают вас настоящей модницей. Драгоценный металлический оттенок добавит шарм и стиль образу.

Угольный цвет, серый

Модные дома выпускают наряды в этих оттенках. Угольно-серый брючный костюм станет выигрышным вариантом для проведения деловых встреч. Юбки и платья угольного оттенка отлично подходят для повседневной носки.

Синий цвет

Синий всегда пользовался особым вниманием в мире моды. Этот насыщенный и глубокий оттенок отлично смотрится как на платьях, так и на строгих, офисных костюмах. Отдавайте предпочтение глубоким оттенкам или цвету морской волны, и вы будете в центре внимания.

Вечная классика

Черный и белый всегда будут в моде. Эффектный белый костюм в одном тоне подчеркнет утонченный вкус представительницы прекрасного пола, а вечернее платье глубокого черного оттенка – как и прежде беспроигрышный вариант. При этом данные базовые цвета можно смело комбинировать с модными оттенками этого года.