Семейный врач: посмотрите, какие вакцины должны быть сделаны вашему ребенку на данный момент

На третьем месяце жизни ребенка начинают вакцинацию против шести заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, инфекций, вызываемых гемофильной палочкой типа B, и гепатита B. Например, коклюш протекает особенно тяжело именно в младенческом возрасте. В то же время более половины тяжелых случаев заболевания, вызванных гемофильной палочкой типа B, происходит именно у детей до одного года, и инфекция гепатита B в младенческом и раннем детском возрасте часто приводит к хроническому воспалению печени и циррозу.

В двухмесячном возрасте начинают вакцинацию малышей против ротавируса. Инфекция ротавируса является одной из наиболее распространенных причин острой диареи у младенцев и малышей. Чем младше ребенок, тем тяжелее может протекать инфекция ротавируса. Заболевание начинается с лихорадки, боли в животе, рвоты и внезапной водянистой диареи. У малышей быстро может развиться опасное обезвоживание, из-за чего ребенку может потребоваться госпитализация.

В родильных домах детей сначала вакцинируют против туберкулеза. Важно начать вакцинацию новорожденных, пока ребенок не заразился бактерией туберкулеза. Более того, некоторые заболевания, против которых проводится вакцинация, могут протекать у детей особенно тяжело - например, бактерия туберкулеза может вызвать у детей очень тяжелое воспаление мозговых оболочек.

В Эстонии предоставляется бесплатная вакцинация детей и подростков против туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, паротита, полиомиелита, ВПЧ и инфекций, вызываемых гемофильной палочкой типа B. Также предоставляется бесплатная вакцинация от гриппа для групп риска, включая детей до 7 лет.

Цель национального иммунизационного плана - обеспечить своевременный охват вакцинацией детей и подростков. Для этого государство закупает все вакцины, предусмотренные планом. Иммунизационные планы различных стран могут отличаться в зависимости от эпидемиологической ситуации и организации здравоохранения. На это также влияют экономические возможности и приоритеты в сфере здравоохранения.

Для вакцинации против этих заболеваний используется комбинированная вакцина, которая защищает ребенка одновременно от всех шести заболеваний и значительно уменьшает количество уколов и визитов к врачу. Одна инъекция комбинированной вакцины вызывает у ребенка меньше стресса и боли, чем три-четыре укола в разное время, а родителям значительно меньше времени приходится проводить в ожидании в кабинете врача.

В первые два года жизни ребенка необходимо сделать еще три повторных укола против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, инфекций, вызываемых гемофильной палочкой типа B, и гепатита B. Позднее вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита делается в возрасте 6-7 лет, а вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша - в 15-16 лет. Во взрослом возрасте рекомендуется повторная вакцинация против дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Корь может привести к смерти даже сегодня

Против кори, паротита и краснухи вакцинируют впервые в возрасте одного года, а повторную инъекцию делают 13-летним детям. Корь даже в этом веке вызвала смерть невакцинированных детей в нескольких европейских странах. Корь также очень заразна – больной корью может заразить в среднем 12–18 восприимчивых людей. Краснуха обычно протекает легко у детей и взрослых, но серьезность заболевания связана именно с синдромом врожденной краснухи. Перенесение краснухи в первом триместре беременности может с 90% вероятностью привести к рождению слепого, глухого ребенка с пороком сердца или умственной отсталостью. Для предотвращения заболевания краснухой, корью и паротитом, а также их опасных осложнений необходимо начинать вакцинацию уже в раннем детском возрасте.