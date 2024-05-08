ФОТО | Вдохновились Бьянкой Цензори? Многие звезды пришли на гала-вечер Met Gala в полуголом виде

Хотя на полуголые телеса можно увидеть на Met Gala практически каждый код, в этот раз, кажется, образы гостей стали особенно откровенными. Прозрачные платья, смелые декольте и кружевная ткань среди гостей Met Gala 2024 этого было хоть отбавляй.

Гала-вечер Met Gala наиболее известен тем, что знаменитости надевают туда творения известных дизайнеров, что должно соответствовать меняющейся каждый год теме. В этом году тема была „Спящие красавицы: пробуждение моды“, а дресс-код - „Сад времени“, что может означать также „красоту вне времени“. Устраивает большую модную вечеринку главный редактор журнала Vogue Анна Винтур, а в этом году она пригласила в качестве соведущих Зендею, Дженнифер Лопес, Bad Bunny и Криса Хемсворта.