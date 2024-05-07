Эта вещь незаменима в весеннем гардеробе

Теплая весна — самое время задуматься не только о красивых сарафанах и босоножках, но и о базовом гардеробе. Что можно носить в это время года каждый день и при этом выглядеть актуально, стильно и опрятно? Вероятно, первое, что приходит вам на ум, — белая рубашка и жакет. Спорить с тем, что эти вещи одни из самых универсальных, мы не станем. Но все же это скорее „парадные варианты“, а ближе к лету хочется чего-то более легкого, комфортного и повседневного. На эту роль идеально подойдут лонгсливы. А точнее, тельняшки. Они сочетаются с любой вещью и при этом очень удобные в носке.

Эти кофты, которые также называют тельняшкой, изначально во всем мире знали как бретонки — одежду моряков, рыбаков и путешественников. Классические полоски были темно-синими, но со временем появились другие вариации. Сегодня можно встретить голубые, черные, зеленые. розовые, бежевые, оранжевые и любые другие принты разных цветов и размеров. Такое разнообразие сделало их еще более универсальными.

В женскую моду ввела тельняшки еще сама Коко Шанель, и с тех пор они ни разу не покидали модную арену. В той или иной форме в нашем гардеробе и на подиумах она была всегда. И до сих пор актуальна за счет своего вневременного стиля. Такая классическая модная вещь легко стилизуется и с джинсами, и с шортами, и с юбками, и с брюками и с верхней одеждой любых оттенков и фасонов. И способна мгновенно сделать ваш аутфит нескучным, романтичным и слегка „французским“. К тому же она не имеет никаких возрастных ограничений. С полосатым лонгсливом трендовый образ может создать, как молодая девушка, так и женщина-пенсионерка. Поэтому модного провала точно не будет.