Эта вещь незаменима в весеннем гардеробе
Базовая вещь, которая обязана быть у каждой. Она подойдет к любому образу, пишет Woman.
Теплая весна — самое время задуматься не только о красивых сарафанах и босоножках, но и о базовом гардеробе. Что можно носить в это время года каждый день и при этом выглядеть актуально, стильно и опрятно? Вероятно, первое, что приходит вам на ум, — белая рубашка и жакет. Спорить с тем, что эти вещи одни из самых универсальных, мы не станем. Но все же это скорее „парадные варианты“, а ближе к лету хочется чего-то более легкого, комфортного и повседневного. На эту роль идеально подойдут лонгсливы. А точнее, тельняшки. Они сочетаются с любой вещью и при этом очень удобные в носке.
Эти кофты, которые также называют тельняшкой, изначально во всем мире знали как бретонки — одежду моряков, рыбаков и путешественников. Классические полоски были темно-синими, но со временем появились другие вариации. Сегодня можно встретить голубые, черные, зеленые. розовые, бежевые, оранжевые и любые другие принты разных цветов и размеров. Такое разнообразие сделало их еще более универсальными.
В женскую моду ввела тельняшки еще сама Коко Шанель, и с тех пор они ни разу не покидали модную арену. В той или иной форме в нашем гардеробе и на подиумах она была всегда. И до сих пор актуальна за счет своего вневременного стиля. Такая классическая модная вещь легко стилизуется и с джинсами, и с шортами, и с юбками, и с брюками и с верхней одеждой любых оттенков и фасонов. И способна мгновенно сделать ваш аутфит нескучным, романтичным и слегка „французским“. К тому же она не имеет никаких возрастных ограничений. С полосатым лонгсливом трендовый образ может создать, как молодая девушка, так и женщина-пенсионерка. Поэтому модного провала точно не будет.
Как и с чем ее носить, решать только вам, но если этой вещи еще нет в вашем гардеробе или ее фасон устарел, советуем присмотреться взять на заметку трендовые примеры стилизаций. Например, такой лонгслив можно использовать в качестве первого слоя, надев сверху кардиган, жакет, рубашку или легкую куртку. Вниз можно надеть атласную юбку длины миди или кожаные бермуды, а на ноги — мюли или балетки. В таком аутфите хоть в офис, хоть на свидание.
Более интересный и дерзкий вариант — надеть оверсайз футболку и широкие джинсы с грубыми ботинками. По-прежнему модно использовать эту вещь как стильный аксессуар или акцент. Смело накидывайте тельняшку на плечи поверх однотонного лонгслива, футболки, джемпера, жакета или даже тренча.
Впрочем, использовать лонгслив можно как основу для самых разнообразных образов - этот незаменимый элемент гардероба в любом случае сделает вас стильной. Главное - не бойтесь экспериментов и подчеркивайте свою индивидуальность!