Секстинг и еще 6 признаков микроизмены(4)
Если понимание измены в разных парах более или менее устоялось, то с микроизменой ситуация сложнее. Как понять, что партнера „ведет в сторону“, пишет Psychologies.
Термин „микроизмена“ в публичном поле возник еще в 2016 году — когда американская журналистка Мелани Берлиет опубликовала статью „33 вида микроизмен, которые совершает твой парень (и выходит сухим из воды)“. Еще через пару лет в научный оборот понятие ввел профессор Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.
Под микроизменой сегодня понимается нарушение верности партнеру из-за чрезмерного проявления внимания к другому человеку — в соцсетях или каким-то другим способом. Сексотерапевт, системный семейный терапевт Оксана Штыркова назвала 7 признаков, по которым можно понять, что партнер вам „микроизменяет“.
1. Интимная переписка
Долгие откровенные диалоги в соцсетях с кем бы то ни было — тревожный звоночек. Может быть, люди взахлеб обсуждают кино, музыку и книги, а может, дело дошло уже до флирта и секстинга? Если ваш партнер с кем-то безостановочно обменивается „кружочками“ в Telegram, шлет селфи и двусмысленные стикеры — скорее всего, дела плохи.
2. Активность в чужом аккаунте в соцсетях
Понятно, что не стоит устраивать сцены ревности партнеру, который поставил „огонечек“ кому-то во всем известной запрещенной соцсети, однако регулярное „залайкивание“ должно насторожить. Кажется, кто-то 24/7 караулит контент возможной соперницы или соперника.
„Если мужчина не говорит своей женщине комплименты и при этом активно пишет хвалебные комментарии другим девушкам в соцсетях, это может обидеть“, — отмечает Оксана Штыркова.
3. Они — лучшие друзья
Немало копий переломано по поводу того, существует ли дружба между мужчиной и женщиной — однако зачастую кто-то из них действительно мечтает о чем-то большем. Как часто и о чем общаются друзья, ходят ли вместе в бар по вечерам в пятницу? Нежно ли обнимаются при встрече?
4. Аккаунт в дейтинг-приложении
Ваш партнер может говорить, что зарегистрировался в приложении для знакомств „просто так“, ради любопытства. Но если он засиживается здесь довольно часто, листая чужие анкеты, возможно, рано или поздно дело дойдет до переписок и свиданий.
5. Общение с экс-партнером
Здесь, конечно, все не так однозначно: иногда бывшие общаются друг с другом потому, что у них есть общие дети, которых нужно воспитывать (или общие животные, с которыми хочется время от времени видеться). Но пускать ситуацию на самотек точно не стоит.
6. Не носит обручальное кольцо
Кому-то может просто не нравиться вид обручального кольца, кто-то не хочет лишний раз навешивать на себя какую-то атрибутику, которая его как-то определяет. Однако факт остается фактом: нежелание идентифицировать себя как человека, который состоит в долгих отношениях, должно наводить на мысли.
7. Откровенная одежда
Мода — модой, тренды — трендами, однако если ваш партнер (обычно это девушка) внезапно кардинально поменял стиль, стал одеваться более броско и сексуально, возможно, речь идет о попытках привлечь внимание кого-то еще.
Так или иначе, резюмирует психолог, важно проговаривать все спорные моменты со своим партнером, чтобы определиться с тем, что вас обижает, а что нет, что приемлемо в ваших отношениях, а что — непростительно.