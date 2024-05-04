Секстинг и еще 6 признаков микроизмены

Термин „микроизмена“ в публичном поле возник еще в 2016 году — когда американская журналистка Мелани Берлиет опубликовала статью „33 вида микроизмен, которые совершает твой парень (и выходит сухим из воды)“. Еще через пару лет в научный оборот понятие ввел профессор Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Под микроизменой сегодня понимается нарушение верности партнеру из-за чрезмерного проявления внимания к другому человеку — в соцсетях или каким-то другим способом. Сексотерапевт, системный семейный терапевт Оксана Штыркова назвала 7 признаков, по которым можно понять, что партнер вам „микроизменяет“.

1. Интимная переписка

Долгие откровенные диалоги в соцсетях с кем бы то ни было — тревожный звоночек. Может быть, люди взахлеб обсуждают кино, музыку и книги, а может, дело дошло уже до флирта и секстинга? Если ваш партнер с кем-то безостановочно обменивается „кружочками“ в Telegram, шлет селфи и двусмысленные стикеры — скорее всего, дела плохи.

2. Активность в чужом аккаунте в соцсетях

Понятно, что не стоит устраивать сцены ревности партнеру, который поставил „огонечек“ кому-то во всем известной запрещенной соцсети, однако регулярное „залайкивание“ должно насторожить. Кажется, кто-то 24/7 караулит контент возможной соперницы или соперника.

„Если мужчина не говорит своей женщине комплименты и при этом активно пишет хвалебные комментарии другим девушкам в соцсетях, это может обидеть“, — отмечает Оксана Штыркова.

3. Они — лучшие друзья

Немало копий переломано по поводу того, существует ли дружба между мужчиной и женщиной — однако зачастую кто-то из них действительно мечтает о чем-то большем. Как часто и о чем общаются друзья, ходят ли вместе в бар по вечерам в пятницу? Нежно ли обнимаются при встрече?

4. Аккаунт в дейтинг-приложении

Ваш партнер может говорить, что зарегистрировался в приложении для знакомств „просто так“, ради любопытства. Но если он засиживается здесь довольно часто, листая чужие анкеты, возможно, рано или поздно дело дойдет до переписок и свиданий.