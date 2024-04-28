6 вещей, которые никогда не стоит покупать — сохраните этот список

Пиджак устаревшего кроя

Мода на пиджаки меняется каждый сезон — то в тренде свободные варианты, а то дизайнеры делают ставку на классический силуэт, поэтому лучше купить один базовый вариант, чем хранить в гардеробе пять устаревших, с баской на талии, укороченные донельзя и со странным воротником.

Свитеры из синтетики

Полки набиты вещами, а надеть все равно нечего — вот главная женская проблема. Усугубить ее может приобретение некачественных свитеров. То ли дело купить один-два кашемировых свитера базовых цветов и классического кроя, которые будут актуальны всегда. Это хорошее вложение!

А вот скупка одежды из акрила бессмысленна, потому что такие быстро износятся, утратят респектабельный вид и переквалифицируются в одежду для дома и дачи.

Дырявые джинсы

Лихие нулевые подарили моду на дырявые джинсы, которые носили и стар, и млад. Позже дырок становилось меньше, а потом и вовсе мода повернулась в сторону небольших прорезей в районе коленок. Но уже сегодня и такая мода — прошлый век! Тем более если джинсы — скинни! В тренде прямые фасоны, mom-джинсы и кюлоты. И никаких дырок!

Уродливые кроссовки и велосипедки

Большущие, странных форм и цветов кроссы — этот тренд лихо ворвался в моду и так же лихо покинул ее, оставив место чему-то новому и более изящному. Туда же отправились и велосипедки, которые идут далеко не каждой, делая явным каждый недостаток вашей фигуры.

Очень креативные вещи

Жажда экспериментов иногда так и манит нас приобрести кислотную шубу или ботильоны из страз. Но давайте смотреть правде в глаза: такие смелые вещи вы наденете максимум раз-два, один из которых — дома, чтобы показать домочадцам обновки и увидеть их шокированные лица!

Пуховик по талии

Стоит ли говорить о непрактичности данного предмета одежды, а также о его неактуальности? Если все же возник соблазн купить нечто подобное по низкой цене, знайте: вы пожалеете! Такие пуховики настолько узкие, что с ними трудно составить многослойный образ, а искусственный мех, который часто появляется на воротнике, смотрится дешево.