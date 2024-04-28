6 вещей, которые никогда не стоит покупать — сохраните этот список(2)
Слово „распродажа“ оказывает на нас поразительный эффект: зрачки расширяются, губы растягиваются в улыбке, руки тянутся к кошельку… А дальше все как в тумане! Правда, и вне спасительных распродаж магазины часто предлагают такие скидки, от которых сложно отказаться. Wday приводит список тех вещей, которые не стоит покупать даже за бесценок. Вам же не нужны полки, забитые ненужными вещами?
Пиджак устаревшего кроя
Мода на пиджаки меняется каждый сезон — то в тренде свободные варианты, а то дизайнеры делают ставку на классический силуэт, поэтому лучше купить один базовый вариант, чем хранить в гардеробе пять устаревших, с баской на талии, укороченные донельзя и со странным воротником.
Свитеры из синтетики
Полки набиты вещами, а надеть все равно нечего — вот главная женская проблема. Усугубить ее может приобретение некачественных свитеров. То ли дело купить один-два кашемировых свитера базовых цветов и классического кроя, которые будут актуальны всегда. Это хорошее вложение!
А вот скупка одежды из акрила бессмысленна, потому что такие быстро износятся, утратят респектабельный вид и переквалифицируются в одежду для дома и дачи.
Дырявые джинсы
Лихие нулевые подарили моду на дырявые джинсы, которые носили и стар, и млад. Позже дырок становилось меньше, а потом и вовсе мода повернулась в сторону небольших прорезей в районе коленок. Но уже сегодня и такая мода — прошлый век! Тем более если джинсы — скинни! В тренде прямые фасоны, mom-джинсы и кюлоты. И никаких дырок!
Уродливые кроссовки и велосипедки
Большущие, странных форм и цветов кроссы — этот тренд лихо ворвался в моду и так же лихо покинул ее, оставив место чему-то новому и более изящному. Туда же отправились и велосипедки, которые идут далеко не каждой, делая явным каждый недостаток вашей фигуры.
Очень креативные вещи
Жажда экспериментов иногда так и манит нас приобрести кислотную шубу или ботильоны из страз. Но давайте смотреть правде в глаза: такие смелые вещи вы наденете максимум раз-два, один из которых — дома, чтобы показать домочадцам обновки и увидеть их шокированные лица!
Пуховик по талии
Стоит ли говорить о непрактичности данного предмета одежды, а также о его неактуальности? Если все же возник соблазн купить нечто подобное по низкой цене, знайте: вы пожалеете! Такие пуховики настолько узкие, что с ними трудно составить многослойный образ, а искусственный мех, который часто появляется на воротнике, смотрится дешево.