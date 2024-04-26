Стилист и дизайнер Каролин Куузик отвечает на важный вопрос: можно ли носить сандалии с носками или нет?

ВОПРОС: „Белые носки с (черными) сандалиями - да или нет?“

Тармо, 48

КАРОЛИН КУУЗИК: О, как я ждала этого вопроса! Знаете, почему? Потому что сейчас действительно настал век сандалий с носками. На дальше последует несколько предупреждений. Во-первых, вы должны быть уверены в том, что вам под силу носить такое взрывное комбо. Что касается технической стороны вопроса: удачность комбинации зависит от выбора правильных сандалий и носков.

Вместо любых первых попавшихся носков возьмите белые носки с изюминкой или с небольшой дизайнерской фишкой. Это может означать присущие одной спортивной фирме полоски, вышитую эмблему или про белые носки хорошего качества. Так не возникает ощущения, что сочетание родилось из случайного удобства или безразличия.

В случае с сандалиями самый проверенный выбор - заглянуть назад в прошлое. 1970-е, 1980-е и нулевые года в равной мере подходят в качестве источника вдохновения.

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