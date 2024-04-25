Эти 5 вещей выдают ваши комплексы — мнение мужчин

О том, что встречают по одежке, а провожают по уму, — известно каждому. Иногда даже самая идеальная укладка и лучезарная улыбка могут померкнуть на фоне несуразной одежды, которая будет кричать о вашей заниженной самооценке (даже если это далеко не так). Рассказываем, какие вещи красноречиво говорят о комплексах.

Футболки с принтом — вещь универсальная. Она сочетает в себе удобство и комфорт, а также помогает сделать скучный образ немного ярче. Из года в год множество брендов создают огромное разнообразие моделей с интересными рисунками и необычными надписями, так что найти идеальную футболку практически не составляет труда.

Очень часто девушки возлагают на эту базовую часть гардероба слишком большие надежды и живут с уверенностью в том, что футболка с огромным логотипом именитого бренда сможет повысить их статус в обществе. Увы, такой фокус имеет совершенно обратный эффект.

Многие мужчины рассказывают, что когда девушка щеголяет в футболке с фирменными логотипами Chanel или Gucci, то первое, что бросается в глаза, увы, не ее очаровательные глаза, а сочетание двойных букв „С“ и „G“. Это, в свою очередь, говорит о том, что у представительницы прекрасного пола присутствует комплекс превосходства. Многие мужчины пугаются подобного расклада, так как понимают, что угодить такой особе будет совсем не просто, а слово „компромисс“ ей вовсе не знакомо.

Еще один спорный момент состоит в том, что, к сожалению, мало кто может позволить себе купить оригинальную вещь и отдает предпочтение репликам (к тому же далеко не всегда качественным). Подобное навевает на мысль о низкой самооценке и желании пустить пыль в глаза.

Несомненный тренд последних нескольких лет — модели oversize. Мешковатая одежда действительно смотрится просто превосходно, если подбирается грамотно с учетом фигуры, фасона и цвета. Но иногда любовь к безразмерным вещам может говорить о том, что девушка боится привлекать к себе лишнее внимание и предпочитает оставаться в тени.