Эти 5 вещей выдают ваши комплексы — мнение мужчин
Психологи не устают напоминать о том, что одежда, которую выбирает для своего гардероба женщина, напрямую связана с тем, как она ощущает себя в обществе. Порой неосознанный выбор той или иной вещи может сыграть с вами злую шутку и рассказать о всех ваших скрытых комплексах, пишет Woman.
О том, что встречают по одежке, а провожают по уму, — известно каждому. Иногда даже самая идеальная укладка и лучезарная улыбка могут померкнуть на фоне несуразной одежды, которая будет кричать о вашей заниженной самооценке (даже если это далеко не так). Рассказываем, какие вещи красноречиво говорят о комплексах.
Футболки с принтом — вещь универсальная. Она сочетает в себе удобство и комфорт, а также помогает сделать скучный образ немного ярче. Из года в год множество брендов создают огромное разнообразие моделей с интересными рисунками и необычными надписями, так что найти идеальную футболку практически не составляет труда.
Очень часто девушки возлагают на эту базовую часть гардероба слишком большие надежды и живут с уверенностью в том, что футболка с огромным логотипом именитого бренда сможет повысить их статус в обществе. Увы, такой фокус имеет совершенно обратный эффект.
Многие мужчины рассказывают, что когда девушка щеголяет в футболке с фирменными логотипами Chanel или Gucci, то первое, что бросается в глаза, увы, не ее очаровательные глаза, а сочетание двойных букв „С“ и „G“. Это, в свою очередь, говорит о том, что у представительницы прекрасного пола присутствует комплекс превосходства. Многие мужчины пугаются подобного расклада, так как понимают, что угодить такой особе будет совсем не просто, а слово „компромисс“ ей вовсе не знакомо.
Еще один спорный момент состоит в том, что, к сожалению, мало кто может позволить себе купить оригинальную вещь и отдает предпочтение репликам (к тому же далеко не всегда качественным). Подобное навевает на мысль о низкой самооценке и желании пустить пыль в глаза.
Несомненный тренд последних нескольких лет — модели oversize. Мешковатая одежда действительно смотрится просто превосходно, если подбирается грамотно с учетом фигуры, фасона и цвета. Но иногда любовь к безразмерным вещам может говорить о том, что девушка боится привлекать к себе лишнее внимание и предпочитает оставаться в тени.
Это предположение подтверждает и автор книги „Ты то, что ты носишь“ Дженнифер Баумгартнер. Стилист настаивает, что объемные балахоны и бесформенные вещи выдают скрытые комплексы женщин.
Если вы уже побежали освобождать ваш гардероб от любимых худи и тренировочных брюк с целью заполнить пространство новыми скинни-джинсами и обтягивающими джемперами — спешим вас остановить.
Постарайтесь найти золотую середину, а не скупать вещи, которые слишком утянут вас. Подобный ход чаще всего говорит о том, что девушка боится признать свой вес (причем какой бы он ни был). Надевая облегающую блузу и узкие штаны, прекрасная половина человечества пытается успокоить свою тревожность касаемо лишних килограммов и порадоваться мнимой привлекательности, даже несмотря на то что наряд застегивается с трудом, да и сидит далеко не лучшим образом.
Бессменный спортивный костюм может означать два варианта развития событий: либо девушка — спортсменка до мозга костей и не в силах расстаться с любимыми трениками, либо она совершенно закомплексована и не готова показывать миру свою фигуру (как и в случае с oversize-вещами).
Многие мужчины стараются обходить стороной таких дам, ведь подобный стиль навевает мысли о мужском мышлении. Ярые любительницы спортивной одежды как бы намекают на то, что их преимущество в уме, а красота и женственность — дело второстепенное.
Советуем все-таки приберечь спортивную форму для занятий в фитнес-центре или вылазок на природу. Появившись в подобном образе на работе или вечеринке, будьте готовы к тому, что ваше обличие не оценят и посчитают плохим тоном.
Высокие шпильки — это и правда очень женственно, но весь эффект нежности и привлекательности можно стереть, слишком увлекшись. Как правило, высокие каблуки говорят о комплексе маленького роста и страхе остаться незамеченной мужчиной мечты. А экстремальная высота каблука (более 12 см) и вовсе сигнализирует о заниженной самооценке. Выбирая обувь, имеющую каблук от 5 до 8 см, вы будете выглядеть не так вызывающе и при этом очень женственно.