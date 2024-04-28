Наука смерти — что происходит с нами, когда мы умираем? Неожиданные открытия ученых(20)
Поскольку смерть — это единственное событие, которое со стопроцентной гарантией произойдет абсолютно с каждым, все мы время от времени, более или менее часто, задумываемся о ней. Что происходит с человеком после смерти — вопрос, который на протяжении тысячелетий волнует не только „обычных“ людей, но и всех, кто хоть как-то связан с жизнью: врачей, теологов, поэтов, философов, а теперь и ученых в различных областях, разбирался Delfi Life.
Смерть поражает людей по-разному. Кто-то уходит из жизни тихо, в старости, кто-то в результате несчастного случая, кто-то насильно, кто-то во сне, а кто-то наяву. Исход один, но процесс у каждого свой. Можно было бы подумать, что XXI век с его технологическим прогрессом и научными возможностями позволит нам глубже изучить процессы смерти, но ничего подобного. Каждое новое открытие приводит к еще большей неизвестности и загадочности.
Среди специалистов, изучающих "загробную жизнь", стоит упомянуть доцента кафедры неврологии Мичиганского университета Джимо Борджигин (Jimo Borjigin). Ей не дает покоя вопрос о том, что происходит с нами после смерти. Она изучала опыт людей, которые пережили остановку сердца и были реанимированы, пишет The Guardian.
Она не верит, что души умирающих действительно попадали в один из "иных" миров, но подозревает, что в их мозгу происходил какой-то процесс.