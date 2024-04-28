Наука смерти — что происходит с нами, когда мы умираем? Неожиданные открытия ученых

Смерть поражает людей по-разному. Кто-то уходит из жизни тихо, в старости, кто-то в результате несчастного случая, кто-то насильно, кто-то во сне, а кто-то наяву. Исход один, но процесс у каждого свой. Можно было бы подумать, что XXI век с его технологическим прогрессом и научными возможностями позволит нам глубже изучить процессы смерти, но ничего подобного. Каждое новое открытие приводит к еще большей неизвестности и загадочности.

Среди специалистов, изучающих "загробную жизнь", стоит упомянуть доцента кафедры неврологии Мичиганского университета Джимо Борджигин (Jimo Borjigin). Ей не дает покоя вопрос о том, что происходит с нами после смерти. Она изучала опыт людей, которые пережили остановку сердца и были реанимированы, пишет The Guardian.

Она не верит, что души умирающих действительно попадали в один из "иных" миров, но подозревает, что в их мозгу происходил какой-то процесс.

В своей лаборатории Борджигин обнаружила, что крысы, после того как их сердце перестает биться, а мозг лишается кислорода, переживают "нейромедиаторную бурю" с участием серотонина и дофамина. В связи с этим возник вопрос: может ли опыт близких к смерти людей быть похожим и случается ли он с людьми, которых невозможно вернуть к жизни?