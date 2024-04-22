Эта „странная“ привычка по утрам сделает вас счастливой

По мнению психиатра Мюррея Цукера, люди, как правило, проводят много времени за этим делом, особенно по утрам: когда чувствуют себя уставшими или переживают о том, что им предстоит. Об этом эксперт рассказал в интервью HuffPost и поделился простым лайфхаком, как использовать эту „странную“ привычку себе во благо.

„Если вы используете свое собственное имя в разговоре с собой, вы, скорее всего, будете следовать своим собственным советам“, — объяснил психиатр.

Специалист уверен, что если вы говорите себе, что ничего не получится, перед важным делом, вероятно, действительно придется сильно понервничать. Лучше обратиться к себе по имени и использовать жизнеутверждающие фразы вроде „Ты уже делала это раньше“, „Тебе нравится это делать“, „У тебя получится“.

„Вы действительно можете немного контролировать свои мысли, что может сделать вас счастливее в течение дня“, — считает эксперт.

Кажется, нам надо серьезно поговорить с собой. Осталось дождаться утра.