21.04.2024, 11:18
ТОП-15 | Выполнили задание на пять с плюсом! Самые стильные гости весенней Таллиннской недели моды
ФОТО: Erlend Štaub
Весенняя Таллиннская неделя моды очень быстро подошла к концу, но оставила массы эмоций. Толпы любителей моды стеклись в водный центр Kalev Spa, чтобы посмотреть показы, сидя у бассейна. Получилось атмосферное мероприятие, гости которого блистали тщательно подобранные образы.
Вот некоторые из гостей, которые подготовились к походу на Tallinn Fashion Week на пять с плюсом и заслуживают место в топе самых стильных.