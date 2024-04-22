10 ошибок в стиле, которые подчеркнут живот — никогда их не совершайте

Но есть ряд частых модных ошибок, которые добавляют лишний объем в области живота. О том, как их избежать, рассказывает стилист-имиджмейкер, дизайнер Милана Кубова. Предупрежден — значит вооружен!

Тонкая ткань

Тонкая ткань — главный враг девушек, испытывающих неуверенность насчет фигуры. Вещь может быть самой правильной по силуэту, но если она сшита из такого материала, модель обязательно подчеркнет то, что хотелось скрыть. Каждую складку, каждую выпуклость, каждый недостаток. Нельзя надеть под такую одежду и корсет — его очертания тоже будут проступать сквозь ткань.

Крупный узор

Да, с помощью принтов можно слегка скорректировать фигуру — акцентировать внимание на достоинствах и даже визуально уменьшать объемы. Но работают таким образом только мелкие и частые узоры. А крупные принты оказывают противоположный эффект — зрительно увеличивают формы. Поэтому и подходят они далеко не всем.

Горизонтальная полоска

Продолжаем тему узоров. Полоска — еще один принт, который наделяют волшебным свойством скрывать лишние сантиметры. Но такой эффект дарит только вертикальная. А горизонтальная, опять же, зрительно расширяет талию — и к тому же уменьшает рост.

Блестящая ткань

Пайетки и блестки превращают в праздник любой день, даже обычный вторник. Но и у них есть темная сторона: они добавляют объемы даже самым хрупким созданиям. Поэтому если не хотите подчеркивать живот, от пайеток лучше отказаться. Или использовать вместо блестящей одежды такие же аксессуары — сумочка в блестках тоже придаст образу нарядности.

Облегающие приталенные платья

Зачастую девушки, желая визуально уменьшить фигуру, выбирают облегающие платья с акцентом на талии. Но все, что облегает, объемы только подчеркивает. И акценты расставляет вовсе не те. Лучше выбрать платье более свободного силуэта — тоже приталенное, но не слишком сильно. И не облегающее тело как перчатка.

Платья с заниженной талией