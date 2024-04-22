10 ошибок в стиле, которые подчеркнут живот — никогда их не совершайте(1)
Все мы любим показать себя с лучшей стороны, тем более, когда речь идет о фигуре. Одной из главных проблем, которую девушки пытаются скрыть, становится выступающий живот. Какого-то одного секрета успешного образа нет, пишет Wday.
Но есть ряд частых модных ошибок, которые добавляют лишний объем в области живота. О том, как их избежать, рассказывает стилист-имиджмейкер, дизайнер Милана Кубова. Предупрежден — значит вооружен!
Тонкая ткань
Тонкая ткань — главный враг девушек, испытывающих неуверенность насчет фигуры. Вещь может быть самой правильной по силуэту, но если она сшита из такого материала, модель обязательно подчеркнет то, что хотелось скрыть. Каждую складку, каждую выпуклость, каждый недостаток. Нельзя надеть под такую одежду и корсет — его очертания тоже будут проступать сквозь ткань.
Крупный узор
Да, с помощью принтов можно слегка скорректировать фигуру — акцентировать внимание на достоинствах и даже визуально уменьшать объемы. Но работают таким образом только мелкие и частые узоры. А крупные принты оказывают противоположный эффект — зрительно увеличивают формы. Поэтому и подходят они далеко не всем.
Горизонтальная полоска
Продолжаем тему узоров. Полоска — еще один принт, который наделяют волшебным свойством скрывать лишние сантиметры. Но такой эффект дарит только вертикальная. А горизонтальная, опять же, зрительно расширяет талию — и к тому же уменьшает рост.
Блестящая ткань
Пайетки и блестки превращают в праздник любой день, даже обычный вторник. Но и у них есть темная сторона: они добавляют объемы даже самым хрупким созданиям. Поэтому если не хотите подчеркивать живот, от пайеток лучше отказаться. Или использовать вместо блестящей одежды такие же аксессуары — сумочка в блестках тоже придаст образу нарядности.
Облегающие приталенные платья
Зачастую девушки, желая визуально уменьшить фигуру, выбирают облегающие платья с акцентом на талии. Но все, что облегает, объемы только подчеркивает. И акценты расставляет вовсе не те. Лучше выбрать платье более свободного силуэта — тоже приталенное, но не слишком сильно. И не облегающее тело как перчатка.
Платья с заниженной талией
Такие вещи — опасный выбор для всех: даже девушкам с модельной фигурой платья с заниженной талией могут ее подпортить. Почему? Потому что они вытягивают верх тела, при этом укорачивая ноги. А также „крадут“ естественную линию талии, придавая фигуре хозяйки форму прямоугольника, к которой девушки по своему желанию стремятся редко. И, конечно, такие платья часто акцентируют внимание еще и на животе.
Комбинезоны
Практически все комбинезоны подчеркивают живот и бока. Даже плотные джинсовые или в стиле сафари — а варианты из тонких и легких тканей делают то же самое еще сильнее.
Лишний объем в области талии и живота
Часто девушки ошибочно полагают, что дополнительный декор поможет скрыть недостатки фигуры: драпировки или оборки спрячут живот, пышные рукава отвлекут внимание от широких плеч. Но на самом деле такие детали создают еще больший акцент на проблемной зоне. Есть риск „пририсовать лишнее“ и для хрупких девушек.
Низкая посадка
Джинсы с заниженной талией, которые были так популярны в нулевые, уже несколько сезонов прорываются обратно в списки трендов. Радоваться этому или нет — решайте сами. Наше дело — предупредить: такие модели сильно искажают силуэт. И акцентируют внимание как раз на животе.
Если все-таки решите приобрести пару, обязательно реалистично подойдите к выбору размера, не пытаясь себе польстить. Брюки на размер меньше с поднимающимися над ремнем боками — точно плохая идея.
Юбка-карандаш
У юбки-карандаш есть определенная репутация: эта вещь считается одновременно строгой и соблазнительной — идеальный выбор для femme fatale, которые ходят в офис. Такие модели плотно облегают фигуру, и это одновременно и плюс, и минус. Ведь все объемы в области живота и бедер, даже нежелательные, они обязательно подчеркнут.