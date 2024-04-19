8 признаков типичных душнил: как понять, что вы не одна из них

Их тяжело долго слушать

Если разговоры при вашем появлении быстро замолкают, а случайные собеседники всегда стремятся поскорее распрощаться — задумайтесь, возможно, дело не в том, что вас боятся и уважают, а в том, что вас физически тяжело долго слушать. Для начала попробуйте дать больше пространства другим участникам разговора и чаще используйте свою очередь высказаться, чтобы задать вопрос. Со временем вы научитесь раскрывать свою мысль четко и метко, без изнурительно скучных монологов, когда все и так все поняли.

Эмпатия — это не про них

В последнее время часто говорят об эмоциональном интеллекте. Под ним понимают не столько сообразительность, сколько способность улавливать тонкие оттенки настроения оппонента и подстраиваться под ситуацию. Душнилам этот навык, как правило, чужд. Они не только игнорируют эмоциональное состояние, но порой и очевидные вещи. Поэтому могут продолжать „читать лекции“, даже когда „слушатели“ заняты работой или объективно не могут говорить по другой уважительной причине.

Дотошны до безобразия

Иногда ревностное внимание к деталям действительно необходимо — например, представителям некоторых профессий. Если постоянные придирки превратились в ваш фирменный стиль общения — дело плохо. Самое неприятное для собеседника — что его просто не слышат и не хотят услышать. Проблема не в том, что ваши справедливые замечания обидны, а в том, что суть зачастую важнее формы. Если вам признались в чувствах, пропустив одну запятую в любовной записке, это не повод игнорировать откровение и рассуждать о пунктуации. В жизни душил нечто такое происходит постоянно.

Не понимают шуток