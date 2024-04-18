Стоит ли лечить зеленкой распространяющуюся весной ветрянку?
По статистике, ветряная оспа (ветрянка) распространяется особенно в зимне-весенний период и преимущественно среди детей. Провизор тартуской аптеки Benu Астрид Оолберг делится рекомендациями о том, как облегчить болезненные симптомы и предотвратить появление рубцов, как последствие этой болезни.
Ветрянка обычно дает о себе знать появлением красных пятен на теле. „Ветряную оспу можно уже часто заподозрить по ее появлению и распространению – например, если кто-то заболел в детском саду, или если недавно переболел член семьи“, - говорит Оолберг и добавляет, что у больного ветряной оспой появляется как повышенная температура, так и пятна. „Замечу, что парацетамол хорошо снижает температуру, но не ибупрофен“.
„Если вы заметили пятна на теле, то можно сразу приступать к растиранию, нанося на пятна настойку календулы. Ничего страшного эта процедура не принесет, даже если потом выяснится, что это все-таки была не ветрянка“, - подтверждает аптекарь. „Со временем пятна ветрянки превращаются в волдыри, которые очень неприятны для больного и сильно чешутся. Это тоже повод смазывать эти волдыри – чтобы уменьшить зуд, ведь если волдырь лопнет и если образовавшуюся корочку неоднократно соскоблить, то велика вероятность образования постоянного рубца“.
Эффективны как традиционные, так и новые лекарства от ветряной оспы
Ветрянку традиционно лечили зеленкой, но сегодня ассортимент средств куда более разнообразный. „Бриллиантовая зелень по-прежнему работает — она помогает уменьшить зуд, а свежие пятна легко распознать, когда старые потускнели и стали зелеными. В то же время зеленка пачкает одежду, и она часто потом не отстирывается“, — отмечает провизор аптеки Benu Tartu Sõbra.
„Новые средства для лечения ветряной оспы выпускаются в виде пены, содержат масло чайного дерева и эффективно уменьшают зуд. Поскольку пена бесцветна, то эти средства также не пачкают одежду и постельное белье. На самом деле, отмечать новые пятна не так важно – ведь их все равно нужно мазать, а особенно, когда они превращаются в волдыри. Цель лечения — уменьшить зуд“, — объясняет Оолберг.
Помимо облегчения дискомфорта, вам также следует подумать о предотвращении образования рубцов. „Это самая распространенная проблема, потому что волдыри вызывают большое неудобство, и особенно маленьким детям сложно объяснить, что их нельзя чесать. Чтобы не допустить появления рубцов, их следует по возможности мазать увлажняющими кремами, помимо тех средств, что предназначены для лечения ветряной оспы – для этого подойдут, например, кремы Bepanthen или Panthenol“, - советует аптекарь и добавляет, что, хотя заболевание у взрослых обычно и протекает тяжелее, чем у детей, все же симптомы недуга лечатся одинаково.
„Если сыпь вызывает сильный зуд, то можно принимать лекарства от аллергии, которые в зависимости от возраста пациента выпускаются в виде капель, сиропа или таблеток. Здесь вам стоит обратиться за правильными рекомендациями к аптекарю“, — говорит Оолберг.
Ветряная оспа имеет длительный инкубационный период
Если вы контактировали с больным человеком, то необходимо учитывать, что инкубационный период ветряной оспы длится от 7 до 21 дня. „Поэтому в этот период нужно находиться в изоляции и следить за своим здоровьем, поскольку вирус заразен за несколько дней до появления сыпи“, - подчеркивает провизор.
Если ветрянку вылечили, то с возвращением в коллектив торопиться тоже не стоит. „Ветряная оспа заразна и особенно тогда, когда появляются новые волдыри. Но если на всех волдырях уже есть корочки, то заболевший не заразен. Но в то же время такой внешний вид является довольно неприятным эстетически, и обычно перенесшие заболевание дети и взрослые не хотят выходить в общество сразу после окончания болезни“, - говорит Оолберг.
„Если ребенок заболел ветряной оспой дома весной, когда стоит хорошая погода и нет температуры, то на последних стадиях заболевания уже не запрещается бывать на улице. Если есть возможность дышать свежим воздухом, но при этом не среди людской массы, то это точно поможет восстановлению здоровья“, - советует провизор.