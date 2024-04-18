Стоит ли лечить зеленкой распространяющуюся весной ветрянку?

Ветрянка обычно дает о себе знать появлением красных пятен на теле. „Ветряную оспу можно уже часто заподозрить по ее появлению и распространению – например, если кто-то заболел в детском саду, или если недавно переболел член семьи“, - говорит Оолберг и добавляет, что у больного ветряной оспой появляется как повышенная температура, так и пятна. „Замечу, что парацетамол хорошо снижает температуру, но не ибупрофен“.

„Если вы заметили пятна на теле, то можно сразу приступать к растиранию, нанося на пятна настойку календулы. Ничего страшного эта процедура не принесет, даже если потом выяснится, что это все-таки была не ветрянка“, - подтверждает аптекарь. „Со временем пятна ветрянки превращаются в волдыри, которые очень неприятны для больного и сильно чешутся. Это тоже повод смазывать эти волдыри – чтобы уменьшить зуд, ведь если волдырь лопнет и если образовавшуюся корочку неоднократно соскоблить, то велика вероятность образования постоянного рубца“.

Эффективны как традиционные, так и новые лекарства от ветряной оспы

Ветрянку традиционно лечили зеленкой, но сегодня ассортимент средств куда более разнообразный. „Бриллиантовая зелень по-прежнему работает — она помогает уменьшить зуд, а свежие пятна легко распознать, когда старые потускнели и стали зелеными. В то же время зеленка пачкает одежду, и она часто потом не отстирывается“, — отмечает провизор аптеки Benu Tartu Sõbra.

„Новые средства для лечения ветряной оспы выпускаются в виде пены, содержат масло чайного дерева и эффективно уменьшают зуд. Поскольку пена бесцветна, то эти средства также не пачкают одежду и постельное белье. На самом деле, отмечать новые пятна не так важно – ведь их все равно нужно мазать, а особенно, когда они превращаются в волдыри. Цель лечения — уменьшить зуд“, — объясняет Оолберг.