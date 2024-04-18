В торговом центре Rocca al Mare открылся первый современный магазин повторного использования

„На следующем этапе текущего ремонта в центре Rocca al Mare на первом этаже центра появится Uuskasutuskeskus с отдельным входом с парковки, который станет первым магазином с новой концепцией в Эстонии. Особенностью центра является богатый выбор товаров для дома, модных товаров и постоянно увеличивающаяся доля продуктовых магазинов и услуг. Таким образом, перспективная реконструкция Uuskasutuskeskus является достойным дополнением к центру“, — говорит Кристьян Маароос, руководитель центра Rocca al Mare.

По словам исполнительного директора Uuskasutuskeskus Катрин Юриска, магазин, открытый в центре Rocca al Mare, впервые представляет совершенно новый бренд и концепцию.

„Мы создали концепцию для торговых центров. Целью проекта является сделать вторичное использование более естественным и доступным для каждого. Мы хотим приблизить к людям постоянно растущую тенденцию вторичного использования, повышая качество таких магазинов“, — объясняет Юриска.

Uuskasutuskeskus в новом формате UK, станет более доступным, а при помощи хорошего дизайна и отделки достигнуто качество модного бренда. „Мы хотели бы, чтобы человек, зайдя в Uuskasutuskeskus, не мог с первого взгляда определить, новый это товар или бывший в употреблении“, — добавляет Юриска.

По словам Юриски, сотрудничество с центром Rocca al Mare хороший выбор. „Тот факт, что торговый центр готов сделать новый шаг в истории эстонского потребления и открыть магазин подержанных вещей такого размера в центре, который в основном продает новые товары, не является обычным. Мы очень рады, что нашли партнеров, которые были готовы к такому рывку“.

Магазины Uuskasutuskeskus можно найти и в торговых центрах других городов Эстонии, например, в Йыхви, Сему Каубамая ​​в Выру и центре Арсенали в Таллинне, но магазин с новой концепцией откроется в Rocca al Mare.

„Благодаря новой концепции мы готовы открыться и в других местах“, — Юриска открыта для предложений.