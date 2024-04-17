Эта вещь для тех, кто хочет выглядеть эффектно в любое время года

Одежда из кожи — безусловный тренд, который неизменно держится в топе уже несколько лет. Особенно в новом сезоне дизайнерам и фэшионистам полюбилась блестящая лаковая кожа, напоминающая латекс. И мы их понимаем — она выглядит максимально эффектно. Однако носить вещи из такого материала в повседневной жизни непросто: при неграмотной стилизации желаемый модный аутфит может превратиться в образ любительницы пикантных игр или женщины-кошки.

Самый простой способ интегрировать лаковую кожу в гардероб — выбирать ее в аксессуарах. Сумки, сапоги, ботфорты и слингбэки из блестящей кожи уже стали классикой и вряд ли кого-либо шокируют. Более смелым модницам советуем присмотреться к юбкам и брюкам из лаковой кожи. Но, пожалуй, самый модный — это кожаный жакет или тренч, который блистательно завершит даже самый базовый наряд.

Рассказываем, какие повседневные вещи из этого материала добавят вам шика и лоска — и как их актуально стилизовать.

Сумка

Лакированная сумка всегда смотрится интересно, вне зависимости от формы и размера. Небольшая структурированная модель с глянцевой фактурой может стать главным акцентом в монохромном образе. Если вы выберете аксессуар яркого оттенка, то даже белая рубашка и джинсы превратятся в классный наряд и для свидания, и для похода в театр.

Босоножки на плоском ходу

Совсем скоро мы начнем наслаждаться майской жарой, а значит, босоножки на плоском ходу или шлепанцы из лакированной кожи нам просто необходимы. Они выглядят небанально в любой вариации. Можно остановиться на паре в нежном романтичном оттенке.

Юбка

А пока летняя жара еще не наступила, самое время для юбки из лакированной кожи. Экстремальное мини из такого материала могут позволить себе далеко не все женщины, а вот длина миди или макси эффектно подчеркнет вашу фигуру. Рубашка с принтом или футболка, акцентные очки поддержат это бунтарское настроение, а замшевая обувь создаст контраст фактур.

Обувь