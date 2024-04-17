Эта вещь для тех, кто хочет выглядеть эффектно в любое время года
Кожаные вещи давно стали базой осенне-зимнего сезона. Но уже несколько лет ведущие дизайнеры советуют не забывать о них летом и весной. Woman рассказывает, какие модели помогут вам добиться вау-эффекта.
Одежда из кожи — безусловный тренд, который неизменно держится в топе уже несколько лет. Особенно в новом сезоне дизайнерам и фэшионистам полюбилась блестящая лаковая кожа, напоминающая латекс. И мы их понимаем — она выглядит максимально эффектно. Однако носить вещи из такого материала в повседневной жизни непросто: при неграмотной стилизации желаемый модный аутфит может превратиться в образ любительницы пикантных игр или женщины-кошки.
Самый простой способ интегрировать лаковую кожу в гардероб — выбирать ее в аксессуарах. Сумки, сапоги, ботфорты и слингбэки из блестящей кожи уже стали классикой и вряд ли кого-либо шокируют. Более смелым модницам советуем присмотреться к юбкам и брюкам из лаковой кожи. Но, пожалуй, самый модный — это кожаный жакет или тренч, который блистательно завершит даже самый базовый наряд.
Рассказываем, какие повседневные вещи из этого материала добавят вам шика и лоска — и как их актуально стилизовать.
Сумка
Лакированная сумка всегда смотрится интересно, вне зависимости от формы и размера. Небольшая структурированная модель с глянцевой фактурой может стать главным акцентом в монохромном образе. Если вы выберете аксессуар яркого оттенка, то даже белая рубашка и джинсы превратятся в классный наряд и для свидания, и для похода в театр.
Босоножки на плоском ходу
Совсем скоро мы начнем наслаждаться майской жарой, а значит, босоножки на плоском ходу или шлепанцы из лакированной кожи нам просто необходимы. Они выглядят небанально в любой вариации. Можно остановиться на паре в нежном романтичном оттенке.
Юбка
А пока летняя жара еще не наступила, самое время для юбки из лакированной кожи. Экстремальное мини из такого материала могут позволить себе далеко не все женщины, а вот длина миди или макси эффектно подчеркнет вашу фигуру. Рубашка с принтом или футболка, акцентные очки поддержат это бунтарское настроение, а замшевая обувь создаст контраст фактур.
Обувь
Лакированные модели обуви по-прежнему будут очень модными в этом году. Станьте трендсеттером в своем окружении и начинайте носить подобные экземпляры как в прохладные, так и в теплые дни. Лоферы, туфли в стиле Мэри Джейн, слингбэки, топсайдеры на подошве, ботильоны, грубые ботинки, балетки, ботфорты — выбор лишь за вами.
Плащ/куртка/жакет
Лакированная верхняя одежда — настоящий хамелеон. Добавив к ней лодочки на шпильке, широкие брюки и водолазку, вы получите элегантный образ. А если миксовать с прямыми джинсами, спортивным верхом и кедами, выйдет трендовое повседневное комбо. Выбирайте яркие модели — цвет подчеркнет сияние глянца.
Брюки
Если вы готовы к брюкам из лакированной кожи, старайтесь выбирать фасоны прямого кроя: их будет проще стилизовать. В пару к этому элементу гардероба отлично подойдет оверсайз футболка, необычная обувь (например, бархатные мюли) и сумка на цепочке в акцентном, но спокойном оттенке. Они добавят модного баланса аутфиту.