Три тренда весны, которые так всех достали, что превратились в антитренд
Несмотря на то, что еще недавно все модные издания советовали нам купить эти вещи, теперь им не место в весеннем гардеробе стильной женщины, пишет Woman.
Круговорот модных тенденций никогда не закончится: вчерашние тренды сегодня становятся антитрендами — и наоборот. Конечно, сильно переживать на этот счет не стоит, ведь полностью обновлять гардероб каждый сезон — довольно провальная и затратная затея. Однако иметь представление о том, какие вещи уже вышли из моды и их стоит на время убрать в глубь гардероба, а какие, наоборот, достать из закромов, все же стоит. Именно эти и займитесь в ближайший свободный вечер. Рассказываем о вещах и приемах, которые еще недавно были на пике популярности, а теперь вот-вот выйдут из моды и станут антитрендами сезона. Покупать их в ближайшее время точно не советуем.
Возможно, вы тоже стали замечать: в последние года вневременные тренды превращаются в fast fashion. Например, недавно это произошло с легендарными бежевыми тренчами, которые все десятилетиями носили и не боялись выглядеть немодно. Сегодня их сменили более актуальные цветные модели. Теперь то же самое случилось и с „рабочими“ куртками. Модель из классического гардероба английского фермера смотрелась стильно всегда. Такие куртки носили Елизавета II, принцесса Диана, голливудские актрисы, модели и другие трендсеттеры современности.
Но стоило модным Домам представить эту модель, как многие массовые бренды подхватили эту идею и стали выпускать такие куртки во всевозможных дизайнах и расцветках. Классика вмиг стала горячим трендом. Но сели еще зимой все советовали нам купить куртку с контрастными воротничками, то теперь такой вариант верхней одежды скорее относят к антитрендам.
Заменить его очень просто. Бомберы и оверсайз жакеты в моде уже не первый год, и покидать топ мастхэвов не намерены. Чтобы не быть как все, купите одну их этих вещей, но не из кожи, а текстурной мягкой ткани или из трендовой замши.
Несмотря на то, что к нам постоянно возвращаются вещи из гардероба нулевых, стиль того времени все-таки успел порядком наскучить. Во всяком случае, если еще недавно каждой девушки советовали обзавестись брюками или юбкой с низкой посадкой, то теперь об этих моделях никто не вспоминает. Интерес к ним очень быстро исчез как у знаменитых модниц, так и у обычных потребителей. Взглянуть даже на минувшие показы. Конечно, похожие модели встречались на подиумах, но уже гораздо реже. А значит, эти недавно трендовые предметы гардероба вскоре ждет забвение. Впрочем, мы лично этому только рады: старая-добрая высокая посадка куда комфортнее и практичнее.
Говорить о популярности бейсболок и кепок не стоит. Они безоговорочно стали главными головными уборами современности. Стритстайл-героини носили их с самыми разнообразными образами, но особенно стильной стилизацией считалось комбо с атрибутами классического гардероба: пальто, жакетами, рубашками и брючными костюмами. Увы, этой весной от такого аутфита лучше отказаться. Как и другие предыдущие вещи, этот прием успел наскучить. А микс строгого пиджака с кепкой с лого теперь смотрится не остромодно, а глупо. Лучше замените ее на другие стильные аксессуары: повязку, заколку-бант, краб-цветок или шелковый платок.