Три тренда весны, которые так всех достали, что превратились в антитренд

Круговорот модных тенденций никогда не закончится: вчерашние тренды сегодня становятся антитрендами — и наоборот. Конечно, сильно переживать на этот счет не стоит, ведь полностью обновлять гардероб каждый сезон — довольно провальная и затратная затея. Однако иметь представление о том, какие вещи уже вышли из моды и их стоит на время убрать в глубь гардероба, а какие, наоборот, достать из закромов, все же стоит. Именно эти и займитесь в ближайший свободный вечер. Рассказываем о вещах и приемах, которые еще недавно были на пике популярности, а теперь вот-вот выйдут из моды и станут антитрендами сезона. Покупать их в ближайшее время точно не советуем.

Возможно, вы тоже стали замечать: в последние года вневременные тренды превращаются в fast fashion. Например, недавно это произошло с легендарными бежевыми тренчами, которые все десятилетиями носили и не боялись выглядеть немодно. Сегодня их сменили более актуальные цветные модели. Теперь то же самое случилось и с „рабочими“ куртками. Модель из классического гардероба английского фермера смотрелась стильно всегда. Такие куртки носили Елизавета II, принцесса Диана, голливудские актрисы, модели и другие трендсеттеры современности.

Но стоило модным Домам представить эту модель, как многие массовые бренды подхватили эту идею и стали выпускать такие куртки во всевозможных дизайнах и расцветках. Классика вмиг стала горячим трендом. Но сели еще зимой все советовали нам купить куртку с контрастными воротничками, то теперь такой вариант верхней одежды скорее относят к антитрендам.

Заменить его очень просто. Бомберы и оверсайз жакеты в моде уже не первый год, и покидать топ мастхэвов не намерены. Чтобы не быть как все, купите одну их этих вещей, но не из кожи, а текстурной мягкой ткани или из трендовой замши.