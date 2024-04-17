ФОТО | Невесты в Adidas и узбекский колорит. ТОП-5 самых ярких и запоминающихся показов Рижской недели моды

Anna Kruz

Готовые образы фам фаталь в „кожаной“ коллекции латвийского дизайнера Анны Круз, возможно, подойдут не всем, но почему бы не попробовать? Тут хоть на свидание, хоть на пробы на роль девушки Бонда. При дизайне коллекции особенное внимание было уделено экологической составляющей, что, естественно, большой плюс.

Moel Bosh (Узбекистан)

Узбекистанский бренд Moel Bosh плотно обосновался в Риге и каждый раз собирает бурные овации на неделе моды. И совершенно заслуженно! Коллекции бренда сохраняют узбекистанский колорит и при этом остаются стильными и современными. Здесь сделан упор на яркие традиционные принты и ручную вышивку - почему бы не разнообразить серые балтийские будни.

Iveta Vecmane

Показ латвийского дизайнера Иветы Вецмане произвел впечатление еще до того, как успел начаться. Стенка из живых роз посреди подиума не только выглядела эстетично (и на радость публике крайне инстаграмно), но и идеально дополняла коллекцию. Розы, размазанная помада, обмотанные вокруг шеи, словно петли, ремни - все указывает на то, что героине показа разбил сердце. По крайней мере, в этот момент она выгляделачертовски стильно.

BAE by Katya Sheshurina x Adidas Riga

В коллаборация латвийского дизайнера Кати Шешуриной со спортивным брендом Adidas удалось сочетать, казалось бы, несочетаемое - нежные вечерние наряды и одежду для занятия спортом. Оказывается, культовые три полоски Adidas неплохо смотрятся и в вечернем туалете, а такая фьюжн спорта и люкса выглядит довольно свежо. Не каждая девушка осмелится выйти замуж в таком платье, но зато внимание окружающих - обеспечено.

Rimgalaite Costume (Литва)

Некоторые элементы коллекции литовского бренда Rimgalaite Costume, если уж быть честным, подходят больше для ERKI Moeshow, чем для недели моды (например, платье из упаковок из-под таблеток), но при этом нельзя отрицать, что шоу получилось ярким, а в самой коллекции достаточно стильных и совершенно носибельных элементов. Вязаные куртки и пиджаки с заплетенной бахромой освежат любой образ.