ФОТО | „Мы показали, как по-разному можно интерпретировать простую рубашку“. На Рижской неделе моды прошел показ Ivo Nikkolo

стилист Катерина Чекан @kate.chekan

„Новая коллекция рассказывает про три стихии - воду, землю и огонь. Поэтому я начала с водных тонов, постепенно добавляя к ним землистые, а после - красные. Так получилось соединить все темы вместе, где-то смешивая разные стихии вместе и построить более плавный и гармоничный цветовой переход“, - рассказывает стилист.

„В эпоху, когда дизайнеры одежды уже исчерпали все варианты кроя и форм, на первый план выходит стилизация. Именно она позволяет создавать креативные образы, миксовать стили. Мы показали, как по-разному можно интерпретировать простую рубашку, играя с цветами, стилями и аксессуарами в образе. Не ставя перед собой задачу создать практичные, повседневные образы, мы стремились вызвать у зрителей эмоции, заставить их рассматривать каждый образ и впитывать его настроение. Ведь мода - это не просто одежда, это искусство. Она должна вдохновлять, заставлять нас экспериментировать и пробовать новое“, - говорит Катерина.

„Я, как стилист, всегда стараюсь мыслить вне рамок, и создавать образы, которые хочется разглядывать. Одно из моих главных правил - не стоит ориентироваться на разменную сетку Важно, чтобы вещь создавала нужный вам эффект и правильно сидела. В показе мы не раз демонстрировали этот принцип: мы использовали платья на несколько размеров больше, чтобы создать эффект асимметрии, спущенной с плеч, укорачивали ремнями платья из миди в мини. Например, купив шелковое платье Ivo Nikkolo вы сможете его носить классически, но также и делать его асимметричным или с помощью ремня легко превратить в мини“, - советует стилист.

Смортите фото с показа и варианты стилизации коллекции!