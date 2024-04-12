ФОТО | Весеннее настроение и женская энергия! Смотрите, кто пришел на „цветочный“ показ дизайнера Тийны Талумеэс

„Мода всегда была отражением того, что происходит в мире. То, что витает в воздухе, влияет на настроение и расстановку приоритетов. Этой весной я решила перевернуть все с ног на голову. Я собираюсь рассказать историю с помощью женской энергии и мягкой красоты, так, как я хочу видеть мир“, - решительно заявляет дизайнер.