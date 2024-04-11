Мода и стиль
11.04.2024, 15:30

Шанс урвать дизайнерскую одежду за копейки: супермодель Кармен Педару распродает свой роскошный гардероб

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Karmen Pedaru
Karmen Pedaru
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В расположенном на втором этаже рынка Балтийского вокзала секондхенде Basaar теперь продает свою одежду эстонская супермодель Кармен Педару, а это значит, что у жительниц Таллинна появился шанс урвать люксовые бренды в разы дешевле.

„Кармен впервые раскрывает двери своего гардероба, чтобы мы все могли что-то прикупить. Находки, которые накопились за годы модельной работы и личного шопинга“, - написал Basaar в своем аккаунте в Instagram.

Как выяснилось, супермодель выставила на продажу вещи от таких известных и дорогих брендов, как Valentino, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Chloe, Michael Kors, Bottega Veneta, Givenchy, Isabel Marant, Missoni и Balman.

Среди вещей есть как платья и топы, так и верхняя одежда, пиджаки и даже обувь. При этом некоторые вещи стоят намного дешевле своей изначальной цены, а среди них есть совсем новые.

В декабре 2022 года Педару начала выпускать собственную коллекцию люксовых пижам, сделанных из шелка.

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