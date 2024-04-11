Шанс урвать дизайнерскую одежду за копейки: супермодель Кармен Педару распродает свой роскошный гардероб

„Кармен впервые раскрывает двери своего гардероба, чтобы мы все могли что-то прикупить. Находки, которые накопились за годы модельной работы и личного шопинга“, - написал Basaar в своем аккаунте в Instagram.

Как выяснилось, супермодель выставила на продажу вещи от таких известных и дорогих брендов, как Valentino, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Chloe, Michael Kors, Bottega Veneta, Givenchy, Isabel Marant, Missoni и Balman.

Среди вещей есть как платья и топы, так и верхняя одежда, пиджаки и даже обувь. При этом некоторые вещи стоят намного дешевле своей изначальной цены, а среди них есть совсем новые.

В декабре 2022 года Педару начала выпускать собственную коллекцию люксовых пижам, сделанных из шелка.