Люди
10.04.2024, 13:00

Играет на барабанах и учится на архитектора: как 20-летняя талантливая красавица Хелена завоевала титул „Мисс Рапламаа“

 
Miss Raplamaa 2024 võitis Helena Kurjama
Miss Raplamaa 2024 võitis Helena Kurjama
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Конкурс „Мисс Рапламаа“ проходит вот уже почти 30 лет. На выходных очередной заветный титул завоевала юная Хелена Курьяма. Новоиспеченная мисс посетила передачу „Ringvaade“, где рассказала подробнее о конкурсе и о себе.

В субботу Хелена Курьяма получила корону и титул „Мисс Рапламаа 2024“. Идея принять участие в конкурсе красоты пришла ей в прошлом году, когда она приняла участие в нем в качестве исполнителя в перерыве. „Я наблюдала за конкурсом от начала до конца и подумала, почему бы не принять участие в следующем году“, - поделилась молодая девушка.

Ведущий Марко Рейкоп спросил ее, стоит ли судить о людях по их внешности. Курьяма ответила, что у людей сложилось неверное представление о конкурсе красоты и что внутренняя красота играет немаловажную роль наряду с внешностью.

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