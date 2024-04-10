10.04.2024, 13:00
Играет на барабанах и учится на архитектора: как 20-летняя талантливая красавица Хелена завоевала титул „Мисс Рапламаа“
ФОТО: | Delfi Meedia
Конкурс „Мисс Рапламаа“ проходит вот уже почти 30 лет. На выходных очередной заветный титул завоевала юная Хелена Курьяма. Новоиспеченная мисс посетила передачу „Ringvaade“, где рассказала подробнее о конкурсе и о себе.
В субботу Хелена Курьяма получила корону и титул „Мисс Рапламаа 2024“. Идея принять участие в конкурсе красоты пришла ей в прошлом году, когда она приняла участие в нем в качестве исполнителя в перерыве. „Я наблюдала за конкурсом от начала до конца и подумала, почему бы не принять участие в следующем году“, - поделилась молодая девушка.