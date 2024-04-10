Играет на барабанах и учится на архитектора: как 20-летняя талантливая красавица Хелена завоевала титул „Мисс Рапламаа“

В субботу Хелена Курьяма получила корону и титул „Мисс Рапламаа 2024“. Идея принять участие в конкурсе красоты пришла ей в прошлом году, когда она приняла участие в нем в качестве исполнителя в перерыве. „Я наблюдала за конкурсом от начала до конца и подумала, почему бы не принять участие в следующем году“, - поделилась молодая девушка.