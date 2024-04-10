Весенние головные уборы, которые вышли из трендов — вы их все еще носите

Стилист Арина Гавриченко рассказала Womanhit, от каких моделей стоит отказаться этой весны.

1. Узорчатый платок

Расписной платок с цветами хоть и позволит выделиться из толпы, все же этой весной потерял свою актуальность. „Если фолк-тема — не часть вашего стиля, откажитесь от платка в пользу классического шарфа, который актуален независимо от времени года и модных веяний“, — поясняет стилист.

2. Бейсболка

Совсем отказываться от бейсболки не нужно, стилист предупреждает, что антитренд лишь бейсболка с ярким узором. Арина: „Бейсболка с кричащим принтом — то, что вам точно не нужно этой весной. Если очень хочется дополнить ей стиль, обратите внимание на черную или песочную бейсболку без декора и надписей“.

3. Шапка из тонкого трикотажа

Во-первых, такая шапка некрасиво облегает даже идеальную по форме голову, а также заметно дешевит образ, даже если вы дополняете „лук“ брендами. Арина: „В случае с шапкой рекомендую обратить внимание на шапку из плотного материала с отворотом. Тут даже можно позволить себе минималистичный принт“.

4. Шляпа с короткими полями

Для поклонников классических „луков“ с пальто прямого кроя шляпа — must have. „Только не выбирайте федору с короткими полями — она смотрится чаще всего нелепо, даже если вы высокого роста“, — поясняет наш эксперт. Классическая шляпа из фетра будет отличным дополнением в любом цвете, но все же стилист советует такие актуальные цвета, как молочный, черный, графитовый и синий.