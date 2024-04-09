Как избавиться от весенней усталости? Исследование выявило пять простых шагов

Меняйте рутину постепенно

Для привыкания к чему-то новому организму нужно время, поэтому изменения в повседневную рутину следует вводить постепенно. Чтобы перевод часов на летнее время дался проще, с каждым днем ставьте будильник на 15 минут раньше. Так ваш организм не получит большого шока, и вы будете лучше высыпаться. Этот же принцип сработает, если вам просто хочется начать раньше вставать по утрам летом.

Двигайтесь и будьте активны

Не так уж и просто заставить себя уснуть раньше привычного. Поможет в этом деле исчерпание запасов энергии организма. Проще говоря, устройте днем хорошую тренировку или сходите на продолжительную прогулку – усталость поможет вам заснуть. Если после перевода часов на летнее время вы испытываете сложности с засыпанием, то на помощь придет выматывающая тренировка.

Проводите время на свежем воздухе

Чтобы днем вас не догнала усталость, сразу после пробуждения выйдите во двор подышать свежим воздухом. Утренний свет также помогает настраивать суточные биоритмы, поэтому вечером вам будет проще уснуть. Проводя по нескольку минут на свежем воздухе по утрам, вы сможете избежать недели бессонных ночей.

Анализируйте свой сон

Сон является фундаментом нашего благополучия, поэтому важно понимать свое тело и знать, насколько качественно мы спим. Анализировать качество сна помогают смарт-устройства. Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6, например, собирают информацию во время вашего сна и утром предоставляют обзор. Режим сна каждого человека уникален, а его понимание позволяет подобрать рутину и обеспечить в спальне условия, которые помогут сделать сон более качественным. Смарт-устройства также помогают формировать лучшие привычки, а здоровый образ жизни и на качестве сна сказывается благоприятно.

Измените вечернюю рутину

То, чем вы занимаетесь вечером, ничуть не менее важно, чем то, как вы просыпаетесь. Морально подготовьтесь к тому, что заснуть нужно будет раньше, и выбирайте вечерние занятия в соответствии с этим фактом. Используйте дома приглушенный свет, старайтесь не есть поздно вечером и помогите мозгу расслабиться – например, примите ванну или устройтесь под одеялом с книгой. Если уснуть пораньше удастся, то и проснуться на следующий день будет проще, и вы будете готовы к новым вызовам.