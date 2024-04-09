7 вещей, которые мы зря запрещаем детям

1. Жадничать

„Разве ты жадина? У тебя много игрушек, поделись с мальчиком“. „Дай младшему брату своего робота, ты же видишь, он плачет, тебе жалко?“

На самом деле, у любого человека обязательно должно быть то, что принадлежит только ему, чем он может распоряжаться по своему усмотрению. Лишь через осознание „своего“ можно затем научиться видеть „чужое“.

Принимая выбор ребенка не делиться, вы даете ему понять, что уважаете его решение, что он имеет право говорить „нет“. И точно так же вы сможете затем показать ему, что это право есть и у других людей – не отдавать ему то, что принадлежит им.

Если хочешь попользоваться тем, что – чужое, попроси, может быть, тебе дадут. Или предложи справедливый обмен. А самый эффективный способ воспитать щедрость – личный пример родителей.

2. Грустить и плакать

„Чего ты грустишь, все хорошо!“, „Ну вот, нюни распустила, рева-корова“, „Мальчики не плачут“. Как правило, эти фразы говорят те взрослые, которым сложно выдерживать чувство грусти, обиды или отчаяния – и у себя, и у ребенка. Родителям кажется, что они не справляются со своими обязанностями, раз их дети страдают.

Грусть и печаль – такие же естественные эмоциональные состояния, как и радость, интерес, удовольствие. Грусть приходит к нам, когда мы устали, когда что-то не получается. Иногда погрустить полезно. Это дает возможность отпустить то, что не случилось.

И плакать – от радости, от горя, от боли – не стыдно. Слезы – выражение сильных эмоций, не нужно их подавлять и прятать. Учите своих детей осознавать свои эмоции, называть их и проживать. Если печаль и боль признаны, они проходят и сменяются другими, более светлыми чувствами.

3. Бояться и стесняться

„Не придумывай, ничего тебе не страшно!“, „Не будь букой, подойди и познакомься с девочкой“.