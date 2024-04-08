Аптекарь советует: что важно при гигиене полости рта у детей раннего возраста?
Формирование у маленьких детей важной привычки чистить зубы может стать настоящим испытанием для родителей. Поэтому провизор Тырваской Центральной аптеки Benu Вирге Сокк делится советами о том, на что следует обратить внимание при выборе средств гигиены ротовой полости для маленьких детей и что делать, чтобы привить детям эту необходимую привычку.
„В случае маленьких детей самое главное сделать так, чтобы чистка зубов была для них приятным занятием“, — говорит аптекарь. „На первых порах ребенку даже не обязательно пользоваться зубной пастой, а нужно просто сформировать привычку. У совсем маленьких детей зубы должен чистить взрослый, а если ребенок стал постарше, то родитель может чистить зубы одновременно с ребенком – дети подражают действиям взрослых, так что быть хорошим примером – это и есть самое главное“, — подчеркивает провизор, добавляя, что занимаясь чисткой зубы в то же время, что и ребенок, родитель также может направлять ребенка и при необходимости помочь ему почистить зубы.
Детская зубная паста должна иметь приятный вкус
„Когда прорезываются первые молочные зубы, удобно пользоваться специальной пальцевой щеткой“, — предлагает подходящее для детей гигиеническое средство Сокк. „Важно, чтобы зубная щетка не была бы слишком большой и помещалась в рот ребенка, а щетина обязательно должна быть мягкой. Примерно с 3 лет ребенок уже готов пользоваться и электрической зубной щеткой“, — говорит она и добавляет, что зубную щетку также необходимо менять – примерно раз в 2-3 месяца.
Среди зубных паст следует выбирать подходящую – то есть соответственно возрасту и вкусовым предпочтениям ребенка. „Детские зубные пасты не содержат фтора, безопасны для проглатывания и имеют приятный вкус. Поэтому здесь самое главное, чтобы ребенку нравился вкус зубной пасты, потому что тогда он будет с удовольствием чистит зубы, а это также способствует формированию необходимой привычки“, - объясняет аптекарь. „Зубные пасты с содержанием фтора можно начинать использовать тогда, когда ребенок научится сплевывать пасту“.
Фармацевт рекомендует знакомить детей с зубной нитью с раннего возраста. „Если промежутки между зубами небольшие и зубы расположены близко друг к другу, то вам следует использовать зубную нить, чтобы предотвратить кариес. То же самое следует делать и с молочными зубами“, — отмечает Сокк.
Важные правила гигиены полости рта
Помимо чистки зубов важно прививать детям и другие привычки, которые неразрывно связаны с правильной гигиеной полости рта. „Между приемами пищи должно быть 3 часа, поэтому не следует постоянно перекусывать. Какие-то перекусы разрешены, но важно следить за тем, чтобы между приемами пищи был достаточный перерыв. Это необходимо для того, чтобы слюна могла защитить зубы от воздействия кислоты и предотвратить кариес, и обязательно нужно чистить зубы после самого последнего приема пищи“, — объясняет фармацевт. „В случае жажды важно пить воду, и никогда не следует давать пить сладкие напитки из детской бутылочки“, — добавляет она.
Общие принципе о чистке зубов применимы и к маленьким детям. „Чистить зубы следует два раза в день, причем чистить зубы следует утром либо перед завтраком, либо через 20–30 минут после еды. Не следует чистить зубы сразу после завтрака, поскольку слюна должна выполнить свою работу и нейтрализовать кислотную атаку, возникающую после еды. Это необходимо для того, чтобы зубная эмаль снова набрала достаточно прочности и тогда можно чистить зубы“, — рассказывает аптекарь о рекомендациях, которые справедливы и в отношение взрослых.
Детей стоит подружить со стоматологом еще в раннем возрасте. „Хорошо уже заранее отправиться к стоматологу на осмотр, даже если нет проблем с зубами. Это необходимо для того, чтобы ребенок не боялся зубного врача и выработал привычку посещать его. Только стоматолог может точно определить – чистые и здоровые ли зубы у ребенка, и при необходимости дать рекомендации по улучшению гигиены полости рта“, - заключает провизор.