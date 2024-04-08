Аптекарь советует: что важно при гигиене полости рта у детей раннего возраста?

„В случае маленьких детей самое главное сделать так, чтобы чистка зубов была для них приятным занятием“, — говорит аптекарь. „На первых порах ребенку даже не обязательно пользоваться зубной пастой, а нужно просто сформировать привычку. У совсем маленьких детей зубы должен чистить взрослый, а если ребенок стал постарше, то родитель может чистить зубы одновременно с ребенком – дети подражают действиям взрослых, так что быть хорошим примером – это и есть самое главное“, — подчеркивает провизор, добавляя, что занимаясь чисткой зубы в то же время, что и ребенок, родитель также может направлять ребенка и при необходимости помочь ему почистить зубы.

Детская зубная паста должна иметь приятный вкус

„Когда прорезываются первые молочные зубы, удобно пользоваться специальной пальцевой щеткой“, — предлагает подходящее для детей гигиеническое средство Сокк. „Важно, чтобы зубная щетка не была бы слишком большой и помещалась в рот ребенка, а щетина обязательно должна быть мягкой. Примерно с 3 лет ребенок уже готов пользоваться и электрической зубной щеткой“, — говорит она и добавляет, что зубную щетку также необходимо менять – примерно раз в 2-3 месяца.

Среди зубных паст следует выбирать подходящую – то есть соответственно возрасту и вкусовым предпочтениям ребенка. „Детские зубные пасты не содержат фтора, безопасны для проглатывания и имеют приятный вкус. Поэтому здесь самое главное, чтобы ребенку нравился вкус зубной пасты, потому что тогда он будет с удовольствием чистит зубы, а это также способствует формированию необходимой привычки“, - объясняет аптекарь. „Зубные пасты с содержанием фтора можно начинать использовать тогда, когда ребенок научится сплевывать пасту“.

Фармацевт рекомендует знакомить детей с зубной нитью с раннего возраста. „Если промежутки между зубами небольшие и зубы расположены близко друг к другу, то вам следует использовать зубную нить, чтобы предотвратить кариес. То же самое следует делать и с молочными зубами“, — отмечает Сокк.