3 фразы о еде, которые нельзя говорить детям — они травмируют психику

Детям это вредно

Дети могут видеть, как „вредную“ еду ест любимая мама, другие родственники или сверстники — это может вызывать недоверие и беспокойство. Нередко вредными по версии родителей оказываются притягательные сладости, и запрет становится настоящим испытанием. Это не повод кормить ребенка одними конфетами, просто объясните, что их можно есть только в определенном количестве, и не держите на виду.

„Следует избегать суждений о еде как о „хорошей“ или „плохой“. Будучи взрослыми, мы осознаем, что любая еда может быть вредна или полезна в определенных ситуациях, но дети не знают, как понять все это“, — объяснила психолог Эрика Миллер в беседе с HuffPost.

Потерпи, скоро обед

В то время как большинству взрослых подходит трехразовое питание, детям, особенно в возрасте до 5 лет, может быть трудно дождаться очередного приема пищи — они быстрее сжигают калории и могут нуждаться в дозаправке. Недаром в детских садах есть полдник.

К тому же, учитывайте паузу между ужином и сном — возможно, малышу лучше есть отдельно от взрослых в свое время. Также некоторые эксперты советуют усилить полдник и сделать ужин более легким — ориентируйтесь на аппетит малыша и обсудите план питания со специалистом.

Сначала съешь овощи, тогда получишь десерт

Манипуляции с помощью еды часто приводят к обратному эффекту. „Каждый раз, когда мы награждаем ребенка за полезную еду, мы как бы говорим: „Эта брокколи действительно ужасна, и она настолько плоха, что я готова дать тебе награду““, — рассказала изданию диетолог Дженнифер Андерсон.

Таким образом, ребенок все меньше готов есть полезную пищу, но все больше мечтает о десерте. Побочный эффект манипуляций в конечном счете — неумение ребенка определять, насколько он сыт.