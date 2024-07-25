Чем старше, тем скучнее? Как модная индустрия заставляет женщин становиться невидимками

Дизайнер Миучча Прада на показе Miu Miu представила женщин разных возрастов. Моделями стали 63-летняя британская актриса Кристин Скотт Томас, 70-летняя врач и известная модница Цинь Хуэйлань и 68-летняя испанская актриса Анхела Молина. Конечно, были и молодые, но Прада напомнила, что мода - это помощник, который позволяет нам быть теми, кем мы хотим быть. После показа она сказала Vogue: „Каждое утро я решаю, будет ли мне сегодня 15 лет или я буду дамой, которая скоро умрет“. Стоит отметить, что самой ей 74 года, пишет Delfi Life .

Пока все звучит позитивно. Модные идеи бесценны, а любопытные люди хотят быть в курсе всего нового, хорошего и интересного. Мода - один из немногих способов объединить поколения, если не считать тех, кто убежден, что по достижении определенного возраста нужно опустить руки и надеть треники. Не стоит забывать, что благодаря достижениям в области питания, фитнеса, здравоохранения и, конечно же, хирургии, наш возраст все меньше символизирует какие-то поведенческие паттерны и превращается просто в цифру. Так почему же до сих пор существует стигма, связанная с одеждой для определенного возраста?