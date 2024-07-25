Мода и стиль
25.07.2024, 14:20

Чем старше, тем скучнее? Как модная индустрия заставляет женщин становиться невидимками

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Iris Apfel's 100th Birthday Party at Central Park Tower With H&M
Iris Apfel's 100th Birthday Party at Central Park Tower With H&M
ФОТО: Noam Galai | Scanpix

Модная индустрия пытается восстановить репутацию, привлекая моделей с очень разными типами фигур. А некоторые дизайнеры всерьез обратили внимание и на возрастных женщин. Например, бренд Batsheva на показ осень/зима 2024 нанял моделей исключительно старше 40, а Rachel Comey, Balmain и Miu Miu показали на подиуме возрастное разнообразие. А что же другие? Неужели женщины, достигая 20 лет, становятся словно невидимыми для индустрии и не заслуживают быть модными?

Дизайнер Миучча Прада на показе Miu Miu представила женщин разных возрастов. Моделями стали 63-летняя британская актриса Кристин Скотт Томас, 70-летняя врач и известная модница Цинь Хуэйлань и 68-летняя испанская актриса Анхела Молина. Конечно, были и молодые, но Прада напомнила, что мода - это помощник, который позволяет нам быть теми, кем мы хотим быть. После показа она сказала Vogue: „Каждое утро я решаю, будет ли мне сегодня 15 лет или я буду дамой, которая скоро умрет“. Стоит отметить, что самой ей 74 года, пишет Delfi Life.

Пока все звучит позитивно. Модные идеи бесценны, а любопытные люди хотят быть в курсе всего нового, хорошего и интересного. Мода - один из немногих способов объединить поколения, если не считать тех, кто убежден, что по достижении определенного возраста нужно опустить руки и надеть треники. Не стоит забывать, что благодаря достижениям в области питания, фитнеса, здравоохранения и, конечно же, хирургии, наш возраст все меньше символизирует какие-то поведенческие паттерны и превращается просто в цифру. Так почему же до сих пор существует стигма, связанная с одеждой для определенного возраста?

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