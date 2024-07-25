Чем старше, тем скучнее? Как модная индустрия заставляет женщин становиться невидимками(1)
Модная индустрия пытается восстановить репутацию, привлекая моделей с очень разными типами фигур. А некоторые дизайнеры всерьез обратили внимание и на возрастных женщин. Например, бренд Batsheva на показ осень/зима 2024 нанял моделей исключительно старше 40, а Rachel Comey, Balmain и Miu Miu показали на подиуме возрастное разнообразие. А что же другие? Неужели женщины, достигая 20 лет, становятся словно невидимыми для индустрии и не заслуживают быть модными?
Дизайнер Миучча Прада на показе Miu Miu представила женщин разных возрастов. Моделями стали 63-летняя британская актриса Кристин Скотт Томас, 70-летняя врач и известная модница Цинь Хуэйлань и 68-летняя испанская актриса Анхела Молина. Конечно, были и молодые, но Прада напомнила, что мода - это помощник, который позволяет нам быть теми, кем мы хотим быть. После показа она сказала Vogue: „Каждое утро я решаю, будет ли мне сегодня 15 лет или я буду дамой, которая скоро умрет“. Стоит отметить, что самой ей 74 года, пишет Delfi Life.