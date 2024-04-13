Распространенная среди женщин привычка выдает низкую самооценку

„Когда кто-то делает нам комплимент, мы не обязательно ему верим. Например, если вы стесняетесь своих ораторских способностей, а коллега делает вам комплимент после выступления, вы, скорее всего, встретите этот комплимент с некоторым сомнением“, — объяснил психотерапевт Доминик Мортье в беседе с Daily Mail.

По словам специалиста, если ваши родители так же имели низкую самооценку, принять комплимент может быть особенно трудно, ведь у вас не было авторитетного примера, как это нужно делать.

„Помните, что комплимент — это всего лишь мнение одного человека, оно не обязательно должно быть и вашим тоже. Человек делится с вами своей точкой зрения. И вы всегда можете с ней согласиться — и это нормально“, — добавил Мортье.

Эксперт посоветовал выполнить простое упражнение: вспомнить, когда вы отклонили комплимент, а затем подумать, почему вы так ответили. Возможно, вам хотелось избежать внимания или сказанное касалось другой болезненной для вас темы? Какого чувства вы хотели избежать таким образом? Что плохого в том, если вы скажете „спасибо“ в аналогичной ситуации? Кроме того, попробуйте сами делать искренние комплименты окружающим — тогда и получать похвалу будет легче.