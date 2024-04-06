Антитренды: 10 вещей, которые делают ваш образ дешевым

Одежда из списка антитрендов мгновенно сведет все усилия на нет: она превратит самый удачный лук в слишком скучный и дешевый. От каких вещей в гардеробе срочно нужно избавиться, мы узнали к дизайнера Андрея Волконского.

Укороченный тренч

Модели еще можно найти в магазинах, но они давно пополнили список антитрендов. Сейчас актуальны свободные тренчи длиной ниже колена или до щиколотки. Никакого лишнего декора, все лаконично и просто.

Рваные джинсы

Еще один признанный антитренд. Лучше отдавать предпочтение классическому синему, голубому, черному дениму без разрывов и сильных потертостей.

Туфли на шпильке или платформе

Высокая шпилька и платформа остались далеко в нулевых. Сейчас их используют только для создания скандальных сценических образов. Если вы не хотите выглядеть нелепо, забудьте об этой обуви. Если хочется надеть каблуки, отдайте предпочтение устойчивым и широким формам.

Меховой жилет

Этот предмет гардероба перестал быть актуальным еще несколько лет назад. Несмотря на это, некоторые упорно продолжают покупать меховые жилетки. Избавьтесь от них как можно скорее и присмотритесь к модной альтернативе — дутым жилетам нейтральных оттенков. Они удобные, практичные и позволяют составить удачные образы для любого случая и погоды.

Лосины

Некоторые считают лосины частью повседневного гардероба. Спешу вас разочаровать: они уместны только во время занятий спортом, в остальных ситуациях такая одежда выглядит неуместно. И хотя сейчас лосины вернулись в моду, лучше делать ставку на более долгоиграющие тренды.

Колготки с блеском

Блестящие колготки с лайкрой пользовались огромной популярностью у модниц начала 90-х. Сейчас же это признак дурного вкуса, поэтому, прежде чем купить колготки, внимательно рассмотрите упаковку. Стоит заметить, что колготки с лайкрой не всегда блестят — блеск изделиям придает особое сечение мононити.

Одежда из гипюра