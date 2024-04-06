Антитренды: 10 вещей, которые делают ваш образ дешевым(1)
Даже тщательно продуманный образ может испортить одна „неправильная“ вещь, пишет Wday.
Одежда из списка антитрендов мгновенно сведет все усилия на нет: она превратит самый удачный лук в слишком скучный и дешевый. От каких вещей в гардеробе срочно нужно избавиться, мы узнали к дизайнера Андрея Волконского.
Укороченный тренч
Модели еще можно найти в магазинах, но они давно пополнили список антитрендов. Сейчас актуальны свободные тренчи длиной ниже колена или до щиколотки. Никакого лишнего декора, все лаконично и просто.
Рваные джинсы
Еще один признанный антитренд. Лучше отдавать предпочтение классическому синему, голубому, черному дениму без разрывов и сильных потертостей.
Туфли на шпильке или платформе
Высокая шпилька и платформа остались далеко в нулевых. Сейчас их используют только для создания скандальных сценических образов. Если вы не хотите выглядеть нелепо, забудьте об этой обуви. Если хочется надеть каблуки, отдайте предпочтение устойчивым и широким формам.
Меховой жилет
Этот предмет гардероба перестал быть актуальным еще несколько лет назад. Несмотря на это, некоторые упорно продолжают покупать меховые жилетки. Избавьтесь от них как можно скорее и присмотритесь к модной альтернативе — дутым жилетам нейтральных оттенков. Они удобные, практичные и позволяют составить удачные образы для любого случая и погоды.
Лосины
Некоторые считают лосины частью повседневного гардероба. Спешу вас разочаровать: они уместны только во время занятий спортом, в остальных ситуациях такая одежда выглядит неуместно. И хотя сейчас лосины вернулись в моду, лучше делать ставку на более долгоиграющие тренды.
Колготки с блеском
Блестящие колготки с лайкрой пользовались огромной популярностью у модниц начала 90-х. Сейчас же это признак дурного вкуса, поэтому, прежде чем купить колготки, внимательно рассмотрите упаковку. Стоит заметить, что колготки с лайкрой не всегда блестят — блеск изделиям придает особое сечение мононити.
Одежда из гипюра
Надевая вещи из гипюра, вы рискуете обратить внимание на все недостатки своей фигуры, так как этот материал абсолютно не держит форму. Стилисты отправили вещи из гипюра в список неактуальных трендов — попытки сочетать их с модной одеждой приведут провалу. Образ будет выглядеть дешево и провинциально.
Жемчужные заколки для волос
Оригинальный тренд оставался популярным на протяжении одного сезона, а затем он очень быстро наскучил. Придерживайтесь традиций модного минимализма — выбирайте простые аксессуары, которые не будут усложнять ваш образ.
Сникерсы
Эту обувь очень сложно сочетать с актуальными вещами. К тому же, сникерсы часто увеличивают ногу в объеме, не вписываясь в легкие женственные образы. Хорошей заменой станут кроссовки на высокой подошве.
Массивная сумка-трапеция
Трапециевидные сумки редко смотрятся гармонично в современном аутфите. Советую выбирать аксессуары простых геометрических форум: квадрат или прямоугольник.
Ювелирные украшения с камнями
Если вы любите украшения, обратите внимание на то, чтобы они были выдержаны в едином стиле. Такой образ будет гармоничным и актуальным. Украшений должно быть немного — делайте акцент на каком-то одном предмете, никогда не надевайте несколько изделий с камнями одновременно.