ДО и ПОСЛЕ | 59-летняя звезда „Секса в большом городе“ удалила филлеры и показала лицо без макияжа и фильтров

В интервью The Telegraph Кристин говорила, что ей до поры до времени было непросто смотреть на свои снимки из прошлого — а в Сети таких гораздо больше, чем современных. И хотя в биографии актрисы десятки фильмов и сериалов, она понимает, что заложница образа Шарлотты. „Трудно сталкиваться с собой молодым. И важно помнить, что вам необязательно выглядеть так же. Люди из интернета, с одной стороны, этого хотят, с другой — против того, чтобы вы менялись. Они противоречивы“, — откровенничала Кристин.