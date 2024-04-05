ДО и ПОСЛЕ | 59-летняя звезда „Секса в большом городе“ удалила филлеры и показала лицо без макияжа и фильтров(1)
Экранная Шарлотта в отличие от коллег по „Сексу в большом городе“ отказалась от естественного старения и всеми силами пыталась поймать время за хвост. С годами Кристин Дэвис стала просто неузнаваемой — уж больно часто она посещала кабинет косметолога.
С годами Кристин Дэвис стала просто неузнаваемой — уж больно часто она посещала кабинет косметолога, пишет Super.
В интервью The Telegraph Кристин говорила, что ей до поры до времени было непросто смотреть на свои снимки из прошлого — а в Сети таких гораздо больше, чем современных. И хотя в биографии актрисы десятки фильмов и сериалов, она понимает, что заложница образа Шарлотты. „Трудно сталкиваться с собой молодым. И важно помнить, что вам необязательно выглядеть так же. Люди из интернета, с одной стороны, этого хотят, с другой — против того, чтобы вы менялись. Они противоречивы“, — откровенничала Кристин.
Впрочем, наслушавшись критики, актриса одумалась: прошлым летом она призналась, что не получила ожидаемого результата и согласилась с тем, что переборщила с уколами красоты.
Благо в нашем веке подобную ошибку можно исправить. 59-летняя Кристин удалила филлеры из лица и теперь без стеснения публикует „естественные“ снимки. Накануне, например, звезда в своем инстаграме поделилась кадром, сделанным во время ее февральской поездки в Кению.
У Кристин на фото — ни грамма макияжа. Поклонников такой образ звезды порадовал: „Так гораздо лучше. Ты прекрасна!“, „Тебе так идет без макияжа“, „Нравятся твои волосы и естественность“, „Выглядишь молодо“.