04.04.2024, 15:20
Названы самые стильные звезды Голливуда. Кто стал лидером рейтинга?
ФОТО: | Scanpix
Модные редакторы составили рейтинг самых стильных звезд наградного сезона 2024 года. Соответствующий материал публикует New York Post.
Первой в подборке оказалась актриса Эмма Стоун, которая победила в номинации „Лучшая женская роль“ на премии „Оскар“, сыграв роль главной героини в фильме „Бедные-несчастные“. Авторы списка отметили ее эксперименты с кроем платьев и различными текстурами тканей.
В то же время звезду „Барби“ Марго Робби похвалили за наряды в стиле старого Голливуда.
Кроме того, в рейтинг включили певицу Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью и Америку Ферреру, а также Лили Глэдстоун, Сандру Хюллер и Грету Ли.
Телезвезд Эмили Блант и Кэри Маллиган, в свою очередь, стилисты назвали самыми роскошными из-за их любви к вечерним платьям.