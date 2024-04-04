Названы самые стильные звезды Голливуда. Кто стал лидером рейтинга?

Первой в подборке оказалась актриса Эмма Стоун, которая победила в номинации „Лучшая женская роль“ на премии „Оскар“, сыграв роль главной героини в фильме „Бедные-несчастные“. Авторы списка отметили ее эксперименты с кроем платьев и различными текстурами тканей.

В то же время звезду „Барби“ Марго Робби похвалили за наряды в стиле старого Голливуда.

Кроме того, в рейтинг включили певицу Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью и Америку Ферреру, а также Лили Глэдстоун, Сандру Хюллер и Грету Ли.

Телезвезд Эмили Блант и Кэри Маллиган, в свою очередь, стилисты назвали самыми роскошными из-за их любви к вечерним платьям.