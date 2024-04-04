Есть у каждой: 5 модных привычек, которые кажутся безобидными, но портят весь образ

Певица и артистка Моника Диалло поделилась с нами пятью привычками, которые способны обречь на фэшн-провал., пишет Wday.

Резинки для волос как браслеты

Очень часто девушки забывают об этих маленьких проказницах, думая, что они ничего не изменят. Одни пытаются использовать резинки (например, пружинистые) как часть образа, другие просто забывают снять их перед выходом из дома.

Но эти детали в любом случае испортят даже самый стильный наряд одним своим видом. Вместо резинок лучше подобрать браслет, сочетающийся с другими надетыми на вас украшениями.

Забывать об украшениях

Украшения — одни из важнейших деталей лука, и забывать о них — кощунство! Без аксессуаров многие образы становятся безликими. Грамотно подобранные ювелирные изделия выполняют функцию акцентного элемента.

В то же время следует не перебарщивать и сочетать их между собой умеренно. Например, в пару к серьгам лучше подобрать кольцо, а отличным дополнением к украшению на шею будет браслет.

Приталенные рубашки с узкими рукавами

Этот предмет гардероба нужно забыть как страшный сон. Модели уже давно вышли из моды и, как бы вы ни надеялись, они не будут выглядеть стильно. Когда-то считали, что такие рубашки подчеркивают достоинства фигуры.

Но помимо преимуществ они выделяют и все ваши недостатки. Гораздо выигрышнее отдать предпочтение свободным вариантам с объемными рукавами — они хорошо встроятся в любой аутфит.

Неподходящие кроссовки

Хотя в наше время комфорт максимально ценится любой девушкой, удобные кроссовки подходят далеко не под каждый наряд. Иногда, насмотревшись на стильные луки звезд, модницы пытаются им подражать. Но они совсем не обращают внимания на то, что выбор обуви зависит и от длины платья, и от его фасона, и от многих других факторов.

Лучше не надевать кроссовки под кружевные, бандажные или вечерние платья — это будет провал. Если вы носите кроссовки под деним, учитывайте длину штанин. Сразу забудьте о мешковатых длинных джинсах, штанины которых перекрывают кроссовки.

Складывать все в карманы