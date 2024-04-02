Проверьте себя: 5 сумок, которые должны быть у каждой женщины

Каждый сезон дизайнеры стараются выпускать все новые максимально эффектные и оригинальные сумки. Мы с радостью покупаем все самое-самое, а через полгода задумчиво рассматриваем всю эту „коллекцию“: в тренде она или нет?

Предлагаем решение этой проблемы. Пора инвестировать в сумки, которые никогда не выйдут из моды. Ниже наш чек-лист из пяти обязательных моделей — с ними так легко создать актуальный и нескучный образ!

Lady-like

Женственная сумка А-силуэта — ваша палочка-выручалочка, когда необходимо создать женственный и при этом достаточно строгий образ. Такая модель идеально сочетается с прямыми пальто, классическими костюмами, юбками-карандаш и прочими атрибутами делового стиля.

При этом сумка lady like гармонично смотрится и с коктейльными платьями, и даже с джинсами. Одним словом, не сумка, а сокровище!

Сумка-ведро

Сумка-ведро имеет круглое дно, небольшой плечевой ремень и короткую ручку. В последнее время дизайнеры максимально упрощают силуэт: сумка в прямом смысле стала похожа на ведро. Правда, классический вариант — на шнурке-кулиске — также еще актуален. Такая сумка „дружит“ с нарядами в стиле casual и бохо-шик: платья в цветочек, деним, мини, бахрома, скинни.

Что касается цвета и размера, то тут все на ваше усмотрение: крошечные сумочки из розовой или лиловой кожи смотрятся не менее красиво, чем большие модели коричневого или черного цвета. Главное — не отходить от общей цветовой гаммы вашего гардероба.

Рюкзак

Практичный и стильный городской рюкзак — наше все. Он с успехом заменит шоперы и тоуты. Смотрите сами: в рюкзак в зависимости от его размера поместится все, включая ежедневник, ноутбук или сменную пару туфель на вечер. И выглядит он куда веселее и интереснее.

Сочетать рюкзак можно со всем, кроме, может быть, вечернего платья, но и тут не бойтесь экспериментов. Вдруг именно вы введете в моду это необычное сочетание?

Бокс