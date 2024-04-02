Проверьте себя: 5 сумок, которые должны быть у каждой женщины(3)
Женственные, практичные, элегантные — Wday рассказывает, какие сумки просто обязаны быть в гардеробе каждой девушки.
Каждый сезон дизайнеры стараются выпускать все новые максимально эффектные и оригинальные сумки. Мы с радостью покупаем все самое-самое, а через полгода задумчиво рассматриваем всю эту „коллекцию“: в тренде она или нет?
Предлагаем решение этой проблемы. Пора инвестировать в сумки, которые никогда не выйдут из моды. Ниже наш чек-лист из пяти обязательных моделей — с ними так легко создать актуальный и нескучный образ!
Lady-like
Женственная сумка А-силуэта — ваша палочка-выручалочка, когда необходимо создать женственный и при этом достаточно строгий образ. Такая модель идеально сочетается с прямыми пальто, классическими костюмами, юбками-карандаш и прочими атрибутами делового стиля.
При этом сумка lady like гармонично смотрится и с коктейльными платьями, и даже с джинсами. Одним словом, не сумка, а сокровище!
Сумка-ведро
Сумка-ведро имеет круглое дно, небольшой плечевой ремень и короткую ручку. В последнее время дизайнеры максимально упрощают силуэт: сумка в прямом смысле стала похожа на ведро. Правда, классический вариант — на шнурке-кулиске — также еще актуален. Такая сумка „дружит“ с нарядами в стиле casual и бохо-шик: платья в цветочек, деним, мини, бахрома, скинни.
Что касается цвета и размера, то тут все на ваше усмотрение: крошечные сумочки из розовой или лиловой кожи смотрятся не менее красиво, чем большие модели коричневого или черного цвета. Главное — не отходить от общей цветовой гаммы вашего гардероба.
Рюкзак
Практичный и стильный городской рюкзак — наше все. Он с успехом заменит шоперы и тоуты. Смотрите сами: в рюкзак в зависимости от его размера поместится все, включая ежедневник, ноутбук или сменную пару туфель на вечер. И выглядит он куда веселее и интереснее.
Сочетать рюкзак можно со всем, кроме, может быть, вечернего платья, но и тут не бойтесь экспериментов. Вдруг именно вы введете в моду это необычное сочетание?
Бокс
Сейчас на пике моды деревянные и пластиковые сумки-боксы. Но это совершенно не значит, что нужно ограничиваться только ими. В конце концов, мода — весьма переменчивая дама. Чтобы не покупать сумку-однодневку, выбирайте практичную модель на все времена.
Прямоугольная сумка минималистичного дизайна из кожи или замши тоже вполне сойдет. И, поверьте, прослужит она вам куда дольше, чем коробка из пластика.
Кроме того, такая модель — ваша идеальная спутница на каждый день. Отлично носится как с деловыми комплектами, там и с расслабленными ансамблями в стиле casual. Наиболее выигрышный вариант — однотонная или в дизайне color block.
На цепочке
И наконец, вечерний вариант. Небольшая замшевая или кожаная сумка на изящной цепочке — то, что нужно для дополнения наряда для торжественного случая. Впрочем, как показывает практика, надевать такую модель можно и в офис, и на свидание, и на встречу с подругами. В силу богатого декора и претенциозности сумку на цепочке лучше всего носить с минималистичными и даже строгими комплектами. Попробуйте сыграть на контрастах!