Когда покупка не по карману: в Таллинне открылся прокат люксовых сумок

В Эстонии достаточно магазинов, где можно арендовать одежду — в основном вечерние и свадебные платья. Причины, по которым арендуют люксовые сумочки, туманны и размыты, и тем не менее во всем мире сервисы аренды сумок очень популярны, а теперь и в Таллинне есть такой шоурум, пишет GLOSS.ee.