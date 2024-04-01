Мода и стиль
01.04.2024, 14:25

Когда покупка не по карману: в Таллинне открылся прокат люксовых сумок

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592276559
592276559
ФОТО: andersphoto | Shutterstock

В Эстонии достаточно магазинов, где можно арендовать одежду — в основном вечерние и свадебные платья. Причины, по которым арендуют люксовые сумочки, туманны и размыты, и тем не менее во всем мире сервисы аренды сумок очень популярны, а теперь и в Таллинне есть такой шоурум, пишет GLOSS.ee.

В Таллинне по адресу Väike-Ameerika 19 недавно открылся шоурум VIA SPARANO, где можно взять напрокат люксовую сумку. Есть Gucci, Prada, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jimmy Choo — как повседневные, так и вечерние.

Цены начинаются от 50 до 120 евро в сутки, от 110 до 250 евро  в неделю и от 220 до 380 евро в месяц в зависимости от модели. Арендовать сумки можно как в Таллинне, так и в Тарту.

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