От куртизанок до фермеров: 5 вещей, которые пришли к нам из неожиданных профессий

Wday рассказывает о пяти вещах, которые пришли к нам из неприглядных профессий.

Джинсы

Если вы думаете, что джинсы были созданы для модельеров, то вы глубоко заблуждаетесь. Деним — один из главных трендов 2024 года, хотя джинсы изначально носили только рабочие и пастухи, так как это были дешевые брюки из прочной ткани, идеально подходившей для работы на ферме.

С истечением времени джинсы превратились в один из ключевых символов молодежной культуры и свободы нравов.

Футболки

Одежда для сна и отдыха теперь неотъемлемая часть нашего образа и стиля, но она имеет неприглядную историю. Начало этому поворотному моменту положили моряки, которые использовали футболки как верхнюю одежду под своими морскими формами. Это позволяло им быстро и легко менять разного цвета и узора футболки, чтобы указывать на свою должность и ранг.

Сегодня футболки стали всеобъемлющим предметом мужской и женской моды, используемым для самовыражения и передачи сообщений через разнообразные принты и надписи.

Брюки-чиносы

Брюки-чиносы, которые сейчас носит каждый второй офисный работник, имеют интересное происхождение. Будучи гибридом джинсов и классических брюк, они первоначально служили практичным предметом гардероба для британских солдат во время службы в Индии. Чиносы производились из прочной хлопковой ткани, которая выдерживала самые разные условия среды.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги сейчас есть почти у каждого человека: они отлично спасают в грязь и слякоть. Эта обувь появилась в Шотландии в XIX веке: там, где царит вечная непогода, сапоги носили те, кто занимался рыболовством и сельским хозяйством.

Хотя у нас резиновые сапоги до сих пор ассоциируются с дачным сезоном, они давно стали стильным аксессуаром по мнению дизайнеров мира высшей моды и оказались внедрены в повседневный стиль.

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