От куртизанок до фермеров: 5 вещей, которые пришли к нам из неожиданных профессий
Очевидно, у всех предметов гардероба есть своя история о том, как человек вдруг решил, что конкретно эта вещь будет сопровождать его на жизненном пути. Вы удивитесь, но скорее всего вашу одежду никогда не надели бы короли или королевы, посчитав ее „крестьянской“.
Wday рассказывает о пяти вещах, которые пришли к нам из неприглядных профессий.
Джинсы
Если вы думаете, что джинсы были созданы для модельеров, то вы глубоко заблуждаетесь. Деним — один из главных трендов 2024 года, хотя джинсы изначально носили только рабочие и пастухи, так как это были дешевые брюки из прочной ткани, идеально подходившей для работы на ферме.
С истечением времени джинсы превратились в один из ключевых символов молодежной культуры и свободы нравов.
Футболки
Одежда для сна и отдыха теперь неотъемлемая часть нашего образа и стиля, но она имеет неприглядную историю. Начало этому поворотному моменту положили моряки, которые использовали футболки как верхнюю одежду под своими морскими формами. Это позволяло им быстро и легко менять разного цвета и узора футболки, чтобы указывать на свою должность и ранг.
Сегодня футболки стали всеобъемлющим предметом мужской и женской моды, используемым для самовыражения и передачи сообщений через разнообразные принты и надписи.
Брюки-чиносы
Брюки-чиносы, которые сейчас носит каждый второй офисный работник, имеют интересное происхождение. Будучи гибридом джинсов и классических брюк, они первоначально служили практичным предметом гардероба для британских солдат во время службы в Индии. Чиносы производились из прочной хлопковой ткани, которая выдерживала самые разные условия среды.
Резиновые сапоги
Резиновые сапоги сейчас есть почти у каждого человека: они отлично спасают в грязь и слякоть. Эта обувь появилась в Шотландии в XIX веке: там, где царит вечная непогода, сапоги носили те, кто занимался рыболовством и сельским хозяйством.
Хотя у нас резиновые сапоги до сих пор ассоциируются с дачным сезоном, они давно стали стильным аксессуаром по мнению дизайнеров мира высшей моды и оказались внедрены в повседневный стиль.
Обувь на высокой платформе
Любопытно, что обувь на высокой платформе когда-то считалась главным атрибутом куртизанок. Например, в Венеции дамы легкого поведения надевали чопины (что-то а-ля наших танкеток), позволявшие передвигаться по мокрым и грязным улочкам города. Кстати, помимо обуви на высоком каблуке из гардеробов куртизанок к нам пришли корсеты, меховые накидки, а также обилие драгоценных украшений как дополнение аутфита.