Дрис ван Нотен объявил об уходе из модного бизнеса. Это один из самых важных дизайнеров в истории - вот почему

В 1980-е ван Нотен входил в так называемую „Антверпенскую шестерку“ — вместе с сокурсниками по Королевской академии изящных искусств Анн Демельмейстер, Вальтером ван Бейрендонком, Мариной Йи, Дирком ван Саином и Дирком Биккембергсом. Они активно участвовали в культурной и ночной жизни Антверпена, ездили на модные показы в Лондон, Париж и Милан, бывали на шоу уже известных и признанных дизайнеров, например, Тьерри Мюглера и Жан-Поля Готье.

Для ван Нотена дизайн одежды — практически семейное дело. Его дед был портным — перешивал изношенные костюмы. Техника, в которой он работал, называлась tourneur — от французского глагола „переворачивать“ (в русском языке такую технику называют „перелицовкой“). Суть в том, чтобы вывернуть костюм наизнанку и перешить так, чтобы его снова можно было носить. Отец и мать будущего дизайнера управляли собственными магазинами мужской одежды. Вместе с ними ван Нотен с детства бывал на специализированных ярмарках и выставках.

Дрис ван Нотен и его напарники показали, что мода — это не только статусные Dior и Chanel, но еще и пространство для искусства, архитектуры и субкультур

„В начале 1980-х я был молодым дизайнером из Антверпена и мечтал обрести голос в моде. <…> Благодаря бесчисленному множеству людей, которые меня поддерживали, моя мечта сбылась. Теперь я хочу посвятить себя тому, на что у меня никогда не было времени. <…> Чувствую, что пора уступить место новому поколению талантов, которые смогут реализовать свое видение в бренде“, — написал 65-летний ван Нотен в прощальном письме.

Бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен 19 марта сообщил, что больше не возглавляет свой одноименный бренд — после почти сорока лет работы. Он посвятил своим коллегам, сотрудникам, клиентам, модным журналистам и поклонникам прощальное письмо. В 1980-х ван Нотен был участником знаменитого объединения дизайнеров „Антверпенская шестерка“, на пике его карьеры в нарядах Dries Van Noten выходили на красную дорожку Кейт Бланшетт, Рианна и Мишель Обама. „Медуза“ рассказывает, почему уход этого дизайнера из модного бизнеса — важное событие для индустрии.

Дрис ван Нотен — в отличие от своей напарницы по „Антверпенской шестерке“ Анн Демельмейстер и еще одного бельгийца Мартина Маржелы, которые между цветом и деконструкцией кроя выбирали второе, — прославился тем, как он умел выбирать и сочетать сложные оттенки, декор и узоры. „Мода Дриса ван Нотена дикая, волшебная. Он умеет сочетать самые невероятные паттерны. При этом сам, напротив, излучает приветливое спокойствие“, — писал про дизайнера журналист немецкого Vogue Патрик Пендюк.

Собственный бренд ван Нотен запустил в 1986 году, а первый полноценный показ устроил в 1991-м, дебютировав с мужской коллекцией на Неделе моды в Париже. Спустя два года он представил свою первую женскую коллекцию „Цветы“, главным мотивом которой были разнообразные живописные цветочные узоры, и с тех пор не покидал парижские недели моды.

До появления „Антверпенской шестерки“ Бельгия, по словам самого ван Нотена, считалась чуть ли не самой немодной страной Европы. Их творчество привлекло внимание индустрии к бельгийским дизайнерам — и сегодня факультет моды Королевской академии изящных искусств считается одним из самых престижных в мире.

Члены „Антверпенской шестерки“ выделялись на фоне других дизайнеров своего времени тем, что работали на стыке моды, искусства и в какой-то степени даже архитектуры. Пока их коллеги из признанных модных столиц — Парижа, Милана и Лондона — создавали довольно канонические образы, бельгийцы деконструировали привычные силуэты и собирали их заново в странные, непривычные для публики и даже гротескные вещи. Например, они любили причудливые нагромождения слоев ткани, меняющие линии человеческого тела, нарочитую „недоделанность“ нарядов, как будто платье начали шить, но забросили на середине процесса швами наружу. Такой подход был гораздо ближе к манере японцев Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) и Рэй Кавакубо (Comme des Garçons), чем к тому, что уже несколько десятилетий делали в больших модных домах вроде Christian Dior, Chanel или Giorgio Armani.

Все сотрудники знают меня и мои предпочтения. Но я одержим и самим пространством с оранжевыми лаковыми стенами, и греческими вазами. Элегантное и современное, оно идеально отражает мир Дриса ван Нотена. <…> Помню, много лет назад ходили слухи, что Дрис открывает бутик на Пикадилли в Лондоне. К сожалению, я все еще жду.

С самого начала Дрис ван Нотен не тратился на рекламу — в первые годы у него на это просто не было денег. Зато он не жалел средств в организацию показов и бутики, первый из которых открылся в 1989 году в его родном Антверпене. Даже сейчас, когда все можно купить онлайн, дизайнер верит, что приобретая вещи „вживую“, человек получает уникальный опыт: общается с сотрудниками бренда, узнает от них больше о коллекции и ее смыслах, советуется, что лучше всего подходит именно ему или ей. Вот что о таком опыте рассказывает бывший главный редактор авторитетного модного журнала Another Man и сооснователь другого влиятельного фэшн-издания The Perfect Magazine Бен Кобб (в Париже он всегда отправляется в мужской бутик Dries van Noten на набережной Малаке):

Бывший международный редактор Vogue Сьюзи Менкес отмечает, что ван Нотен из тех дизайнеров, кто в своей работе думает о реальных женщинах, о том, что с ними происходит каждый день. „У него [в коллекциях] не увидишь корсет“, — приводит пример журналистка. Сам бельгиец тоже об этом говорил: идеализировать и приукрашивать женщин неправильно, потому что „они живут в реальном мире“. В отличие от многих, особенно начинающих модных дизайнеров, ван Нотен всегда стремился не просто доносить до людей абстрактные идеи, но создавать одежду для носки. А для модных шоу выбирал моделей разных возрастов, с разным типом фигуры и цветом кожи. По его мнению, именно так можно показать, насколько одежда интересна и ценна.

Его любимый прием — вышивки. Их выполняют две мастерские в индийской Калькутте, с которыми ван Нотен сотрудничает с 1999 года. Дизайнер признается, что специально старается включать побольше вещей с вышивками в каждую коллекцию, чтобы у индийских мастеров всегда был стабильный заработок.

Ван Нотен не только отказывался от рекламы и равнодушно относился к онлайн-шопингу, но и не стремился одевать и сажать на первые ряды своих показов знаменитостей — хотя это важный канал дистрибуции для любого дизайнера. „Кажется, в наше время больше пишут о том, кто сидел в первом ряду, чем о самой коллекции. Я считаю, что мода заслуживает гораздо большего и не должна сводиться лишь к этому“, — жаловался он.

Но его вещи все равно то и дело появлялись на красных дорожках. Среди поклонниц дизайнера актриса Кейт Бланшетт. Впервые она увидела одежду Dries Van Noten в начале 1990-х в небольшом бутике Belinda в Сиднее — тогда она купила рубашку, которую, по ее словам, хранит до сих пор. В 2008 году актриса появилась на „Оскаре“ в платье из расшитого сверкающими цветами атласа с открытыми плечами. В 2020-м — пришла на премьеру сериала „Без гражданства“ на Берлинале в платье из ткани с цветочным принтом и укороченном жакете. В 2022-м — представляла свою новую картину „Тар“ на The Late Show With Stephen Colbert в черном платье длиной чуть ниже колена. В самом фильме ее героиня, известная дирижер Лидия Тар, носит в том числе костюмы Dries Van Noten.

Бланшетт и в повседневной жизни одевается в вещи бельгийского дизайнера: „Его одежда всегда очень изящна, но практична. Он обладает редким даром сочетать казалось бы очевидно конкурирующие элементы, создавая нечто поразительно гармоничное. Вещи, которые я ношу уже десять лет, по-прежнему кажутся мне свежими и привлекательными“.

Помимо Бланшетт наряды, придуманные ван Нотеном, неоднократно выбирала для мероприятий Рианна — например, для свадьбы своего стилиста Сони Бенсон в Нью-Йорке в 2015 году и церемонии Billboard Awards в 2016-м. Сам дизайнер говорил, что до этого не представлял певицу в своих вещах и она носит их совсем не так, как он задумывал. Но то, что она делает это по-своему, ему очень нравится.