Дрис ван Нотен объявил об уходе из модного бизнеса. Это один из самых важных дизайнеров в истории - вот почему
Вот почему его любят и уважают все, от Рианны и Марго Робби до модных критиков и коллег.
Бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен 19 марта сообщил, что больше не возглавляет свой одноименный бренд — после почти сорока лет работы. Он посвятил своим коллегам, сотрудникам, клиентам, модным журналистам и поклонникам прощальное письмо. В 1980-х ван Нотен был участником знаменитого объединения дизайнеров „Антверпенская шестерка“, на пике его карьеры в нарядах Dries Van Noten выходили на красную дорожку Кейт Бланшетт, Рианна и Мишель Обама. „Медуза“ рассказывает, почему уход этого дизайнера из модного бизнеса — важное событие для индустрии.
„В начале 1980-х я был молодым дизайнером из Антверпена и мечтал обрести голос в моде. <…> Благодаря бесчисленному множеству людей, которые меня поддерживали, моя мечта сбылась. Теперь я хочу посвятить себя тому, на что у меня никогда не было времени. <…> Чувствую, что пора уступить место новому поколению талантов, которые смогут реализовать свое видение в бренде“, — написал 65-летний ван Нотен в прощальном письме.
Дрис ван Нотен и его напарники показали, что мода — это не только статусные Dior и Chanel, но еще и пространство для искусства, архитектуры и субкультур
Для ван Нотена дизайн одежды — практически семейное дело. Его дед был портным — перешивал изношенные костюмы. Техника, в которой он работал, называлась tourneur — от французского глагола „переворачивать“ (в русском языке такую технику называют „перелицовкой“). Суть в том, чтобы вывернуть костюм наизнанку и перешить так, чтобы его снова можно было носить. Отец и мать будущего дизайнера управляли собственными магазинами мужской одежды. Вместе с ними ван Нотен с детства бывал на специализированных ярмарках и выставках.
В 1981 году Дрис ван Нотен окончил антверпенскую Королевскую академию изящных искусств. Затем начал работать как дизайнер-фрилансер — придумывал коммерческие коллекции, в том числе детской одежды, для больших компаний.
В 1980-е ван Нотен входил в так называемую „Антверпенскую шестерку“ — вместе с сокурсниками по Королевской академии изящных искусств Анн Демельмейстер, Вальтером ван Бейрендонком, Мариной Йи, Дирком ван Саином и Дирком Биккембергсом. Они активно участвовали в культурной и ночной жизни Антверпена, ездили на модные показы в Лондон, Париж и Милан, бывали на шоу уже известных и признанных дизайнеров, например, Тьерри Мюглера и Жан-Поля Готье.
Члены „Антверпенской шестерки“ выделялись на фоне других дизайнеров своего времени тем, что работали на стыке моды, искусства и в какой-то степени даже архитектуры. Пока их коллеги из признанных модных столиц — Парижа, Милана и Лондона — создавали довольно канонические образы, бельгийцы деконструировали привычные силуэты и собирали их заново в странные, непривычные для публики и даже гротескные вещи. Например, они любили причудливые нагромождения слоев ткани, меняющие линии человеческого тела, нарочитую „недоделанность“ нарядов, как будто платье начали шить, но забросили на середине процесса швами наружу. Такой подход был гораздо ближе к манере японцев Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) и Рэй Кавакубо (Comme des Garçons), чем к тому, что уже несколько десятилетий делали в больших модных домах вроде Christian Dior, Chanel или Giorgio Armani.
До появления „Антверпенской шестерки“ Бельгия, по словам самого ван Нотена, считалась чуть ли не самой немодной страной Европы. Их творчество привлекло внимание индустрии к бельгийским дизайнерам — и сегодня факультет моды Королевской академии изящных искусств считается одним из самых престижных в мире.
К началу 1990-х „Антверпенская шестерка“ постепенно распалась, а ее участники пошли каждый своим путем. Самыми успешными из них стали Анн Демельмейстер и Дрис ван Нотен.
Собственный бренд ван Нотен запустил в 1986 году, а первый полноценный показ устроил в 1991-м, дебютировав с мужской коллекцией на Неделе моды в Париже. Спустя два года он представил свою первую женскую коллекцию „Цветы“, главным мотивом которой были разнообразные живописные цветочные узоры, и с тех пор не покидал парижские недели моды.
Дрис ван Нотен — в отличие от своей напарницы по „Антверпенской шестерке“ Анн Демельмейстер и еще одного бельгийца Мартина Маржелы, которые между цветом и деконструкцией кроя выбирали второе, — прославился тем, как он умел выбирать и сочетать сложные оттенки, декор и узоры. „Мода Дриса ван Нотена дикая, волшебная. Он умеет сочетать самые невероятные паттерны. При этом сам, напротив, излучает приветливое спокойствие“, — писал про дизайнера журналист немецкого Vogue Патрик Пендюк.
Его любимый прием — вышивки. Их выполняют две мастерские в индийской Калькутте, с которыми ван Нотен сотрудничает с 1999 года. Дизайнер признается, что специально старается включать побольше вещей с вышивками в каждую коллекцию, чтобы у индийских мастеров всегда был стабильный заработок.
Бывший международный редактор Vogue Сьюзи Менкес отмечает, что ван Нотен из тех дизайнеров, кто в своей работе думает о реальных женщинах, о том, что с ними происходит каждый день. „У него [в коллекциях] не увидишь корсет“, — приводит пример журналистка. Сам бельгиец тоже об этом говорил: идеализировать и приукрашивать женщин неправильно, потому что „они живут в реальном мире“. В отличие от многих, особенно начинающих модных дизайнеров, ван Нотен всегда стремился не просто доносить до людей абстрактные идеи, но создавать одежду для носки. А для модных шоу выбирал моделей разных возрастов, с разным типом фигуры и цветом кожи. По его мнению, именно так можно показать, насколько одежда интересна и ценна.
Ван Нотен не стремился завоевать любовь знаменитостей — но его все равно полюбили Кейт Бланшетт, Рианна и Мишель Обама
С самого начала Дрис ван Нотен не тратился на рекламу — в первые годы у него на это просто не было денег. Зато он не жалел средств в организацию показов и бутики, первый из которых открылся в 1989 году в его родном Антверпене. Даже сейчас, когда все можно купить онлайн, дизайнер верит, что приобретая вещи „вживую“, человек получает уникальный опыт: общается с сотрудниками бренда, узнает от них больше о коллекции и ее смыслах, советуется, что лучше всего подходит именно ему или ей. Вот что о таком опыте рассказывает бывший главный редактор авторитетного модного журнала Another Man и сооснователь другого влиятельного фэшн-издания The Perfect Magazine Бен Кобб (в Париже он всегда отправляется в мужской бутик Dries van Noten на набережной Малаке):
Все сотрудники знают меня и мои предпочтения. Но я одержим и самим пространством с оранжевыми лаковыми стенами, и греческими вазами. Элегантное и современное, оно идеально отражает мир Дриса ван Нотена. <…> Помню, много лет назад ходили слухи, что Дрис открывает бутик на Пикадилли в Лондоне. К сожалению, я все еще жду.
Ван Нотен не только отказывался от рекламы и равнодушно относился к онлайн-шопингу, но и не стремился одевать и сажать на первые ряды своих показов знаменитостей — хотя это важный канал дистрибуции для любого дизайнера. „Кажется, в наше время больше пишут о том, кто сидел в первом ряду, чем о самой коллекции. Я считаю, что мода заслуживает гораздо большего и не должна сводиться лишь к этому“, — жаловался он.
Но его вещи все равно то и дело появлялись на красных дорожках. Среди поклонниц дизайнера актриса Кейт Бланшетт. Впервые она увидела одежду Dries Van Noten в начале 1990-х в небольшом бутике Belinda в Сиднее — тогда она купила рубашку, которую, по ее словам, хранит до сих пор. В 2008 году актриса появилась на „Оскаре“ в платье из расшитого сверкающими цветами атласа с открытыми плечами. В 2020-м — пришла на премьеру сериала „Без гражданства“ на Берлинале в платье из ткани с цветочным принтом и укороченном жакете. В 2022-м — представляла свою новую картину „Тар“ на The Late Show With Stephen Colbert в черном платье длиной чуть ниже колена. В самом фильме ее героиня, известная дирижер Лидия Тар, носит в том числе костюмы Dries Van Noten.
Бланшетт и в повседневной жизни одевается в вещи бельгийского дизайнера: „Его одежда всегда очень изящна, но практична. Он обладает редким даром сочетать казалось бы очевидно конкурирующие элементы, создавая нечто поразительно гармоничное. Вещи, которые я ношу уже десять лет, по-прежнему кажутся мне свежими и привлекательными“.
Помимо Бланшетт наряды, придуманные ван Нотеном, неоднократно выбирала для мероприятий Рианна — например, для свадьбы своего стилиста Сони Бенсон в Нью-Йорке в 2015 году и церемонии Billboard Awards в 2016-м. Сам дизайнер говорил, что до этого не представлял певицу в своих вещах и она носит их совсем не так, как он задумывал. Но то, что она делает это по-своему, ему очень нравится.
В нарядах Dries Van Noten появлялись и другие знаменитости. Певица Соланж — на балу Института костюма Метрополитен-Музея Met Gala в 2011-м. Мишель Обама — на международном образовательном саммите в Дохе в 2015-м и во время официального визита в Японию в том же году. В 2020-м Марго Робби пришла в образе Dries Van Noten на две премьеры фильма „Хищные птицы“ (в Лондоне и Мехико), а Флоренс Пью появилась в платье цвета фуксии со шлейфом на церемонии BAFTA.
В 2008 году заслуги ван Нотена отметили престижной премией Американского совета модных дизайнеров CFDA, а в 2015-м — французским Орденом изящных искусств и литературы как постоянного участника парижской Недели моды.
Бренд Dries Van Noten оставался независимым от больших конгломератов 30 лет. А еще всегда заботился о маленьких вышивальных мастерских в Индии
В модной индустрии принято прикладывать максимум усилий, чтобы наверняка получить прибыль: бренды запускают вторые, третьи, четвертые линии; предлагают клиентам не только весенне-летние и осенне-зимние, но также круизные, pre-fall и apres-ski коллекции; придумывают коллаборации с другими марками.
Дрис ван Нотен никогда не показывал больше четырех коллекций в год — только две женские и две мужские. В короткометражном фильме The Mind has to Travel, вышедшем на сайте мужского онлайн-магазина Mr. Porter в 2021 году, он называет себя „довольно рациональным“ человеком, который никогда не забывает о том, что мода — это бизнес. В еще одном документальном фильме Dries 2017 года, рассказывая о той или иной коллекции, ван Нотен говорит не только говорит об источниках вдохновения и творческой составляющей, но и о том, хорошо ли продавалась эта одежда:
Если испечь торт, который выглядит фантастически, но его некому съесть, какой в нем смысл? Постоянно нужно искать правильный баланс. <…> Основой каждой коллекции должно быть то, что нравится многим, то, что люди хотят носить.
На протяжении 30 лет Dries Van Noten оставался одним из самых успешных независимых брендов в мире — то есть владельцем компании был сам дизайнер, а не модный конгломерат вроде LVMH (ему принадлежат, например, Christian Dior, Fendi и Givenchy) или Kering (например, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent). На вопрос издания Highsnobiety о том, как его бренду удалось столько лет продержаться на плаву без посторонней помощи, ван Нотен признался, что не знает. Этот ответ превратился в мем.
В 2018 году дизайнер все же продал контрольный пакет акций испанскому конгломерату Puig (ему принадлежат Nina Ricci, Carolina Herrera и Paco Rabanne). Вот как сам ван Нотен прокомментировал сделку:
Мы обратились к Puig, потому что он видит в принадлежащих ему брендах отдельные предприятия. <…> Стало ли мне спокойнее от того, что я больше не несу ответственность [за свою компанию] в одиночку? Нет, теперь я ответственен не только перед собой, но и перед всеми сотрудниками Puig.
Формально ван Нотен перестал быть независимым, но соглашение с конгломератом позволяло ему работать на собственных условиях. Он сразу отказался радикально перестраивать бренд (например, добавлять к основной линии более молодежные и бюджетные) или переезжать из Антверпена.
Еще в 2016 году ван Нотен заговорил о том, что хочет сохранить свою работу для будущих поколений, и выразил надежду, что с его уходом не закроются ни антверпенский офис, ни бутики по всему миру, ни производства (пожалуй, самое главное для него):
В Индии почти три тысячи человек вручную делают для нас вышивки. Будет жаль, если после моего ухода все эти люди окажутся безработными. И особенно жаль тех знаний, которые мы пытались сохранить в маленьких деревнях Индии или на небольшой фабрике в [английском] Корнуолле, где ткани до сих пор изготавливают вручную. Уверен, мы выстроим все так, чтобы в случае чего компания могла жить без меня. Я считаю, что ответственный дизайнер должен действовать таким образом.
При поддержке Puig в 2020 году ван Нотен открыл первый американский бутик в Лос-Анджелесе. В 2022-м выпустил совместную коллекцию с американским брендом уличной одежды Stussy и представил бьюти-продукцию (помады в многоразовых футлярах и гендерно-нейтральные ароматы). В том же году Puig отчитался о совокупном доходе в 3,6 миллиарда евро и планах дойти до 4,5 миллиарда в 2025-м (статистику по отдельным брендам конгломерат не раскрывает).
Теперь дизайнер, скорее всего, займется любимым садом, а имя своего преемника назовет, „когда наступит нужный момент“
В прощальном письме Дрис ван Нотен отмечает, что основательно обдумал свое решение об уходе. Чем он будет заниматься теперь, он не рассказал. Дизайнер всегда любил говорить с журналистами об увлечении садоводством — сад в своем антверпенском доме он не раз называл „источником баланса и гармонии“. Фотографии цветов (а также своего эрдельтерьера Скотта) он выкладывает в инстаграм чуть ли не чаще, чем кадры из модных съемок и с показов.
Кроме того, ван Нотен интересуется современными технологиями и тем, как они расширяют возможности модной индустрии (например, в текстильной промышленности).
Вместо него работать над следующей женской коллекцией — весна-лето 2025 — будет дизайн-команда Dries Van Noten. В ней нет известных имен, но главное, что они переняли у ван Нотена все необходимое. Он подчеркивал, что не играет направляющую роль, а работает вместе с командой. Коллекции он считал именно результатом их общего труда. Для самого ван Нотена последней станет мужская коллекция весна-лето 2025 — когда состоится ее показ, пока неизвестно.
Имя нового креативного главы Dries Van Noten дизайнер пообещал назвать, „когда наступит нужный момент“ — вероятно, это произойдет в конце июня, когда он планирует окончательно отойти от дел. Но консультировать команду и следить за работой своего бренда, одинаково сильно любимого фэшн-критиками, знаменитостями и просто теми, кто ценит моду, он, по его словам, никогда не перестанет.