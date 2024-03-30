Тренчи: как и с чем носить, какие актуальны весной 2024

Womanhit предлагает девять эффектных, но простых в повторении формул нарядов с тренчем.

Темные нейтральные цвета

Традиционный тренч, выполненный в черном цвете, подчеркивает такие простые базовые вещи, как джинсы с прямыми штанинами и ботильоны на каблуке.

„Для более повседневного выхода на прогулку или по магазинам выбирайте лоферы, кроссовки или даже кеды, они могут быть какого угодно оттенка — как в тон, так и контрастными“, — советует стилист Михаил Белых.

Два лучше, чем один

Для создания элегантного, но в то же время игривого образа сочетайте размашистый тренч с шарфом в тон — лучше, если он будет отличаться по структуре.

„Другой крутой вариант — свитер подходящего цвета, он может совпадать с оттенком тренча или же, наоборот, станет ярким акцентом“, — объясняет Михаил.

Обрезанный тренч

Обрезанные тренчи стали настоящим фаворитом подиумов весной 2024 года. Попробуйте сочетать их с элегантной юбкой-макси любого цвета и ботильонами, сапогами, кроссовками или босоножками, если погода позволяет.

Невероятные галстуки, платки или шали

„Доказательство того, что фантазии никогда не бывает слишком много: например, этот модник повязал на традиционный тренч платок задом наперед, создав эффект юбки поверх брюк и рубашки“, — уверяет стилист.

Уютное обертывание

Чтобы создать простой и интересный образ с тренчем, попробуйте поиграть с драпировкой и дополнить ансамбль эксцентричными аксессуарами.

Женственность и слои

Такой вариант тренча с шарфом, одинаковым по цвету и структуре, создает женственные слои. „Сочетайте его с облегающими сапогам, черными кожаными перчатками. И маково-красным губами“, — предлагает Михаил.

Застегнутый на все пуговицы

Попробуйте надеть тренч, застегнутый на все пуговицы, — это шикарный и эффектный способ переждать холода. „А вот рукава можно подвернуть или просто присобрать, получится интересно“, — говорит стилист.

Максимальный объем

Оверсайз идеально сочетается с широкими брюками, создавая шикарный образ. И с яркими аксессуарами.

Войдите в „Матрицу“

Сочетая тренч с образом „тотал блэк“ или же с простыми базовыми вещами, такими как белая футболка, кроссовки и костюмные брюки или джинсы.