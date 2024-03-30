Психология
30.03.2024, 14:20

Таблетка от усталости? Насколько оправдано назначение антидепрессантов

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в Эстонии и Литве их принимают чаще, чем в Латвии
Криста Марта Кундрате
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184785974
ФОТО: r.classen | Shutterstock

Студентка пришла к семейному врачу за направлением на анализ крови и пожаловалась на усталость. Врач спросил, есть ли в ее повседневной жизни стресс, на что она ответила утвердительно. Затем врач попросил ее заполнить тест, который показал высокий уровень тревожности. На основании этого девушке были выписаны антидепрессанты. Врач проигнорировал подозрения пациентки, что ее плохое самочувствие связано с гормональными проблемами. Когда пришли результаты анализов крови, выяснилось, что у девушки действительно были проблемы с уровнем гормонов щитовидной железы.

В Европе антидепрессанты назначаются чаще

По данным Euronews, в Латвии самое низкое количество людей, принимающих антидепрессанты в Европе. Хорошо это или плохо? С одной стороны, если посмотреть на население Латвии, это логично, но с другой стороны: все ли, кому нужна помощь, ее получают? Разбирается Delfi Life.

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