Таблетка от усталости? Насколько оправдано назначение антидепрессантов

Студентка пришла к семейному врачу за направлением на анализ крови и пожаловалась на усталость. Врач спросил, есть ли в ее повседневной жизни стресс, на что она ответила утвердительно. Затем врач попросил ее заполнить тест, который показал высокий уровень тревожности. На основании этого девушке были выписаны антидепрессанты. Врач проигнорировал подозрения пациентки, что ее плохое самочувствие связано с гормональными проблемами. Когда пришли результаты анализов крови, выяснилось, что у девушки действительно были проблемы с уровнем гормонов щитовидной железы.