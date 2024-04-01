Психолог назвала топ-5 снижающих стресс вещей

По ее словам, если человек пользуется антистресс-игрушками, лучше всего выбирать воздействующие на ладони, кисти и запястья, которые создают эффект массажера, передает „Рамблер“.

„На ладонях человека находится большое количество рецепторов. Нужно выбирать не просто игрушку, которая мягкая и меняет форму, которую мы можем сдавливать в руке без всякого эффекта, а купить ту, с которой ладони массажируют. Они более действенные. Плюс нужно подключить ароматерапию. Есть очень хорошие запахи от стресса — лаванда, ладан“, — сказала Колосова.

Психолог добавила, что одной антистресс-игрушки недостаточно для регулярной терапии от стресса. Она посоветовала после прихода с работы принимать душ, чтобы смыть усталость.

„Медитация, хороший сон, прогулки на свежем воздухе, общение с дорогими людьми — все это гораздо эффективнее, чем сидеть и просто сжимать игрушку“, — подытожила Колосова.