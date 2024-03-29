Как правильно выбирать одежду с леопардовым принтом и не выглядеть пошло
Каждое поколение наивно воображает, что оно заново изобрело колесо, когда речь заходит о модных тенденциях. Они восстают против стилей и силуэтов своих предшественников и делают самостоятельный шаг вперед. Возьмем, к примеру, Mob Wife — гламурную фигуру в темных солнцезащитных очках, шубе из искусственного меха, с искусно приподнятым декольте и во всем, что связано с леопардовым принтом. Но, секундочку, где же мы все это уже видели в ассортименте?
Стоит признать, тренд на анималистичные принты и не уходил особо никуда, но в этом году он просто расцвел на радость всем. Дизайнеры и знаменитости не могут налюбоваться им, а улицы сейчас переполнены энергией больших кошек, пишет Womanhit.
Образ „жены мафиози“ — это смелые „животные“ принты, дерзкая кожа с головы до ног и длинные распущенные волосы без укладки (понятно, что это тоже часть игры). Это веселый и как бы нестандартный способ поиграть с модой после нескольких сезонов нейтральных и простых стилей.
Задолго до того, как тиктокеры поставили пятнистый рисунок на фэшн-флаг, Наоми Кэмпбелл была одета с ног до головы в леопардовый принт на показе Alaïa (осень-зима 1991 года!), рок-богини Дебби Харри (она же Блонди) позировала в комбинезоне с леопардовым принтом, а Шанайя Твейн бродила в одинаковых по стилю пальто с капюшоном и кроп-топе в роскошном клипе „That don’t impress me much“.
Кейт Мосс вообще всю дорогу изящно уворачивается от папарацци в леопардовых пальто разных силуэтов — лет этак 30 подряд.
„Нельзя забывать и о Джоан Коллинз, которая сделала максималистский принт узнаваемой сигнатурной частью своего гардероба. Хотя культурные леопардовые ассоциации могут меняться с течением времени — от звезды серебряного экрана до „безвкусной“ It-girl и обратно — он остается неизменным в коллективном сознании моды“, — напоминает стилист Евгения Куклина.
Хотя бы одна основная вещь с леопардовым принтом в гардеробе
Не знаете, с чего начать? Возьмите пример со звезд: пальто с леопардовым принтом (абсолютный must-have в 00-х годах), юбка-карандаш, платье, большая сумка, шляпа, пиджак или огромный шарф. Словом, это вещь, которая станет основополагающей в ансамбле, вокруг нее будут подобраны остальные детали. Но, только пожалуйста, не забывайте про главное правило, которое остановит вас в полушаге от пошлости: если это леопард, то больше никакого золота, рюшечек, стразиков и прочего „дорого-богато“ рядом!
„Некоторые считают леопард смелым принтом, но я отношусь к нему как к нейтральному элементу. Простой монохромный наряд или даже самые обычные джинсы с идеальным леопардовым пальто позволит вам выглядеть самым крутым человеком в любой обстановке. Я люблю, чтобы ткань была гладкой и ровной, а не пушистой, как искусственный мех. Советую брать верхнюю одежду на размер больше — для многослойности и непринужденного шика“, — объясняет стилист.
Обувь под леопарда
Принтованные туфли, сапоги или даже сникерсы, такие как желанные кроссовки Adidas X Wales Bonner Samba, сейчас пользуются огромным спросом (они были распроданы в течение нескольких часов после выхода в продажу). „Они станут модным акцентом практически к любому ансамблю — даже белая сорочка плюс классические джинсы сразу станут трендовыми“, — говорит Евгения.
Переосмысленная мода нулевых
У многих из нас в гардеробе уже есть вещи с леопардовым принтом, так что главное — переосмыслить классический стиль к новому сезону, и для этого вовсе не обязательно покупать что-то новое.
„В центре внимания находится один яркий принт (взять то же пальто) в сочетании с более строгими вещами, например, нейтральным трикотажем с вырезом и приталенными брюками или джинсами с прямыми штанинами“, — предлагает Евгения. Если это леопардовое платье, то туфли и сумка пусть будут нюдовыми, черными или красными, в зависимости от уровня вашей смелости и настроения.
Больше драмы!
Конечно, подход „жены мафиози“ требует немного больше драматизма. Речь идет об облегающих платьях с леопардовым принтом (очень в духе D&G), обегающих леопардовых пальто, накинутых на плечи, а также об удвоении (или даже утроении) принта — туфли или сумка с леопардовым принтом — простой способ сделать это.
Но такой вариант подходит только тем, кто не боится выглядеть слегка „на грани“, умеет иронизировать над собой и своим стилем. Словом, даже если драмы будет много, убийственной серьезности должно быть как можно меньше: скажем, не нужно укладывать волосы в замысловатую прическу или делать яркий макияж.