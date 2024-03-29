Как правильно выбирать одежду с леопардовым принтом и не выглядеть пошло

Стоит признать, тренд на анималистичные принты и не уходил особо никуда, но в этом году он просто расцвел на радость всем. Дизайнеры и знаменитости не могут налюбоваться им, а улицы сейчас переполнены энергией больших кошек, пишет Womanhit.

Образ „жены мафиози“ — это смелые „животные“ принты, дерзкая кожа с головы до ног и длинные распущенные волосы без укладки (понятно, что это тоже часть игры). Это веселый и как бы нестандартный способ поиграть с модой после нескольких сезонов нейтральных и простых стилей.

Задолго до того, как тиктокеры поставили пятнистый рисунок на фэшн-флаг, Наоми Кэмпбелл была одета с ног до головы в леопардовый принт на показе Alaïa (осень-зима 1991 года!), рок-богини Дебби Харри (она же Блонди) позировала в комбинезоне с леопардовым принтом, а Шанайя Твейн бродила в одинаковых по стилю пальто с капюшоном и кроп-топе в роскошном клипе „That don’t impress me much“.

Кейт Мосс вообще всю дорогу изящно уворачивается от папарацци в леопардовых пальто разных силуэтов — лет этак 30 подряд.

„Нельзя забывать и о Джоан Коллинз, которая сделала максималистский принт узнаваемой сигнатурной частью своего гардероба. Хотя культурные леопардовые ассоциации могут меняться с течением времени — от звезды серебряного экрана до „безвкусной“ It-girl и обратно — он остается неизменным в коллективном сознании моды“, — напоминает стилист Евгения Куклина.

Хотя бы одна основная вещь с леопардовым принтом в гардеробе

Не знаете, с чего начать? Возьмите пример со звезд: пальто с леопардовым принтом (абсолютный must-have в 00-х годах), юбка-карандаш, платье, большая сумка, шляпа, пиджак или огромный шарф. Словом, это вещь, которая станет основополагающей в ансамбле, вокруг нее будут подобраны остальные детали. Но, только пожалуйста, не забывайте про главное правило, которое остановит вас в полушаге от пошлости: если это леопард, то больше никакого золота, рюшечек, стразиков и прочего „дорого-богато“ рядом!