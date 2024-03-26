Банты, прозрачность, драпировка и другие тренды весны 2024

Сейчас по всему миру активно шагает тренд на ультрафеминность и подчеркивание женского кокетства. При создании соответствующего образа в ход идут всевозможные атрибуты „девочки-девочки“: рюши, корсеты, кружево, прозрачные материалы, драпировки, нежно-пастельные оттенки, банты и ленты.

Завязать на бантик

Фотохостинг Pinterest опубликовал модные прогнозы на 2024 год. Главным трендом в женской моде платформа называет банты. И с этим сложно поспорить. Количество поисковых запросов „Наряд с бантом“ и „Ожерелье с бантом“ за последнее время выросло на сто девяносто и сто восемьдесят процентов соответственно.

Фэшн-эксперты убеждены, что тренд на такую ностальгию по детству — нормальная психологическая реакция на непростую реальность. Люди одинаково устали как от холодной зимы, так и от геополитических конфликтов. И тут на помощь пришли дизайнеры, которые возвели на модный пьедестал бантик, символизирующий беззаботность и „девчачество“. Игривые ленточки можно было увидеть в весенне-летних коллекциях у Simone Rocha, Richard Quinn, Acne Studio, Сhanel. У Balenciaga бантики более помятые, а у Nina Ricci кукольные. Неудивительно, что тенденцию поддержали женщины всех возрастов.

Вряд ли желание вернуться в то время, когда проблемы заканчивались на неумении завязывать ровно тот самый бантик, вот-вот пройдет. Рискнем предположить: до конца лета игривые ленточки точно будут везде и всюду.

Игра цвета

Этой весной в моде необычные техники окрашивания: эффект ice dye, деграде, омбре и градиент. Другими словами, расцветка с плавными, размытыми акварелью переходами. Дизайнеры могут использовать как один цвет, — тогда он будет „выцветать“ от верха до низа предмета (и наоборот), — так и несколько. В таком случае один цвет будет просто перетекать в другой, причем они не обязательно должны быть похожими по тону.