ВИДЕО | Румяна из свеклы и веснушки с помощью брокколи: эстонский бьюти-блогер показала, как красиво накраситься овощами

„Первый «лот» — это свекла. Я, как поклонница тренда на корейский макияж, а конкретно — корейский макияж губ при помощи тинтов, — сразу прикинула, что тренд может быть рабочим для меня. Что ж, действительно, от свеклы губы и щечки приобретают очень естественный оттенок и здоровый человеческий румянец, но пигментированность средняя. Если хотите усилить цвет и стойкость «продукта», лучше использовать вареную свеклу, но берегите пальцы, они тоже приобретают «макияж»“, - пишет блоггер.