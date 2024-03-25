ВИДЕО | Румяна из свеклы и веснушки с помощью брокколи: эстонский бьюти-блогер показала, как красиво накраситься овощами
Румяна в виде свеклы и веснушки, «нарисованные» с помощью брокколи… Таллиннский бьюти-блогер Виктория Феллини активно пробует на себе вирусные тренды из TikTok, и на удивление многие из них оказываются «рабочими»! В этот раз Виктория поэкспериментировала с овощами, пишет GLOSS.ee.
„Первый «лот» — это свекла. Я, как поклонница тренда на корейский макияж, а конкретно — корейский макияж губ при помощи тинтов, — сразу прикинула, что тренд может быть рабочим для меня. Что ж, действительно, от свеклы губы и щечки приобретают очень естественный оттенок и здоровый человеческий румянец, но пигментированность средняя. Если хотите усилить цвет и стойкость «продукта», лучше использовать вареную свеклу, но берегите пальцы, они тоже приобретают «макияж»“, - пишет блоггер.
А что насчет веснушек из брокколи? „Получилось настолько красиво и естественно, что я была в восторге, и планирую добавить веснушки в свой весенний макияж, когда буду в игривом настроении. Люди всегда чувствуют неподдельную эмоцию, поэтому отклик аудитории тоже был огромный. Видимо, блеск и восторг читались в моих глазах. Главная рекомендация — это использовать кремовый бронзер или очень темный консилер“, - советует Виктория.