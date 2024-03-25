Боб в стиле old money: стрижка, с которой вы всегда будете выглядеть дорого

Что такое боб в стиле old money

На смену показной роскоши пришла „тихая“, которую также называют стилем old money. Начало ему положили потомки богатых династий, которые унаследовали „старые деньги“ (точный перевод „old money“), и могли позволить себе одеваться просто, не подчеркивая своего социального статуса лейблами известных брендов. При этом за внешней простотой скрывались натуральные ткани, тщательно выверенные лекала и идеальная посадка.

У него почти нет слоев, что исключает эффект небрежности, свойственный „рваным“ укладкам. Пряди плавно распадаются в стороны от пробора (он может быть прямым или боковым) и аккуратно подкручены на концах, за счет чего появляется дополнительный лоск или объем.

Такой боб выглядит дорого еще и за счет качества волос – они должны быть здоровыми и блестящими.

Длина боба old money должна заканчиваться между ключицей и линией подбородка. Но в зависимости от овала лица ее можно корректировать в большую или меньшую сторону: если лицо широкое, следует выбрать удлиненный вариант стрижки, а если вытянутое и узкое – до подбородка.

Как укладывать стрижку в стиле old money

Для укладки вам понадобятся фен и круглая керамическая щетка-брашинг. В отличие от металла, керамика равномерно прогревает пряди, исключая перегрев на каком-то участке длины. Чередуйте завивку внутрь и наружу – так вы не только увеличите объем, но и сами локоны примут более естественное положение.

Как вариант – подойдет и самозакручивающаяся плойка. Из стайлинговых средств лучше всего подойдет спрей для прикорневого объема и текстуры. Наносите его в самом конце укладки с расстояния 15 см на корни и концы волос, после чего взбейте корни руками и уложите концы пальцами, формируя красивый изгиб завитков.