6 ошибок, которые делают все родители подростков
К тому моменту, как сын или дочь превращается в подростка, родители успевают совершить великое множество ошибок. И если ребенок, скорее всего, их не заметит, то с подростком в этом смысле гораздо труднее: он никогда и ни за что не пропустит ни одного вашего промаха. И можете не сомневаться — вы еще не раз услышите о том, какой вы ужасный родитель, пишет портал „Дети“.
Вот 6 самых распространенных родительских оплошностей, которых стоит избегать — они могут иметь губительные последствия для подростка в будущем. Отнеситесь к этому списку со всей серьезностью, и тогда вашему ребенку будет нечего рассказать своему психотерапевту (ну, если только о других ошибках, которые вы все же сделаете).
1. Оставлять подростка один на один с опасной ситуацией
Подростки часто попадают в ситуации, которые могут угрожать их жизни. Важно убедиться, что ваш ребенок умеет их распознавать и знает, что всегда может обратиться к вам, если ему понадобится помощь.
Вы должны быть для него безопасной гаванью, в которой его примут без всяких „если“ и „но“.
Он должен быть уверен в том, что вы примчитесь за ним в любое время дня и ночи и заберете его домой, не задав ни единого вопроса и не сказав ни одного осуждающего слова.
2. Гиперопекать подростка
Важно вовремя понять, что вы перестали для ребенка быть центром вселенной. Нравится вам это или нет, но ваш подросток уплывает от вас в далекую страну, путь в которую вам закрыт. И все, что остается родителю — это стоять на пристани, махать платочком и кричать: „Счастливого пути!“
Если вы не отпустите его, будете продолжать нарезать над ним круги и не давать ему возможности учиться на собственных ошибках, вы получите зависимого, не сформировавшегося как личность, обиженного на вас взрослого, которому понадобятся годы дорогостоящей психотерапии. Но самое главное — в итоге он все равно вас покинет.
3. Недооценивать проблемы подростка
Конечно, вам может казаться, что все эти подростковые проблемы — ерунда по сравнению с вашими, взрослыми. Но говорить: „Ты думаешь, у тебя проблемы? Ты вот попробуй выплачивать ипотеку!“ — мягко говоря, мало продуктивно.
Ни в коем случае не говорите подростку, что он все слишком драматизирует (даже если вы на самом деле так думаете).
Конечно, конец света из-за ссоры с лучшей подругой забудется уже через два дня, но эмоции, которые испытывает подросток по этому поводу, совершенно реальны. Поэтому „ого, как тебе сейчас, наверное, ужасно“ будет лучшей реакцией, чем „ну подумаешь…“.
Проявите сочувствие и постарайтесь вспомнить, что испытывали сами, когда были подростками.
4. Не прикрывать подростку спину
Что бы с ним ни случилось за пределами вашего дома, вы всегда должны быть на его стороне. Это вовсе не значит, что ваш подросток всегда прав. Просто он должен знать, что вы поддержите его, придете на помощь, будете рядом в любой ситуации — даже если он наделает ошибок.
5. Не уважать подростка как личность
Вас может страшно раздражать, как ребенок себя ведет, как выглядит, как одевается, но вам придется смириться и отпустить контроль. И не стоит думать, что он нарочно вас злит — дело в том, что его тело и мозг еще не полностью сформировались, а мир уже от него требует очень многого.
И он пытается со всем этим как-то справиться — ему трудно, поверьте.
Конечно, и вам тяжело наблюдать, в какое странное мрачное существо в наушниках превратился ваш когда-то миленький веселый малыш, но достаточно сказать себе (не ему!): „Это просто очередная фаза, это пройдет“ — и станет гораздо легче.
6. Не ценить этот период
Как бы тяжело вам ни давался подростковый период вашего ребенка, помните — это время чудес и открытий. И оно неминуемо останется в прошлом — так же, как и другие нелегкие периоды вашей родительской жизни, когда вы погружались в пучину отчаяния и думали, что это теперь навсегда: колики, режущиеся зубы, истерики, кризис двух лет, трех, четырех…
Все пронеслось так быстро, что вы и глазом не успели моргнуть. И теперь остается только мечтать о том, чтобы хоть на денек вернуться в прошлое.