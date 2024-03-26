6 ошибок, которые делают все родители подростков

Вот 6 самых распространенных родительских оплошностей, которых стоит избегать — они могут иметь губительные последствия для подростка в будущем. Отнеситесь к этому списку со всей серьезностью, и тогда вашему ребенку будет нечего рассказать своему психотерапевту (ну, если только о других ошибках, которые вы все же сделаете).

1. Оставлять подростка один на один с опасной ситуацией

Подростки часто попадают в ситуации, которые могут угрожать их жизни. Важно убедиться, что ваш ребенок умеет их распознавать и знает, что всегда может обратиться к вам, если ему понадобится помощь.

Вы должны быть для него безопасной гаванью, в которой его примут без всяких „если“ и „но“.

Он должен быть уверен в том, что вы примчитесь за ним в любое время дня и ночи и заберете его домой, не задав ни единого вопроса и не сказав ни одного осуждающего слова.

2. Гиперопекать подростка

Важно вовремя понять, что вы перестали для ребенка быть центром вселенной. Нравится вам это или нет, но ваш подросток уплывает от вас в далекую страну, путь в которую вам закрыт. И все, что остается родителю — это стоять на пристани, махать платочком и кричать: „Счастливого пути!“

Если вы не отпустите его, будете продолжать нарезать над ним круги и не давать ему возможности учиться на собственных ошибках, вы получите зависимого, не сформировавшегося как личность, обиженного на вас взрослого, которому понадобятся годы дорогостоящей психотерапии. Но самое главное — в итоге он все равно вас покинет.

3. Недооценивать проблемы подростка

Конечно, вам может казаться, что все эти подростковые проблемы — ерунда по сравнению с вашими, взрослыми. Но говорить: „Ты думаешь, у тебя проблемы? Ты вот попробуй выплачивать ипотеку!“ — мягко говоря, мало продуктивно.

Ни в коем случае не говорите подростку, что он все слишком драматизирует (даже если вы на самом деле так думаете).